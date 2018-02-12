بيروت – “السياسة”:

فرضت التطورات العسكرية على الجبهة الإسرائيلية – السورية نفسها، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على الساحة اللبنانية، في ضوء التهديدات الإسرائيلية المتزايدة، بنداً أساسياً ووحيداً في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا أمس، وجمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، من أجل بحث الوضع الأمني، سيما الجدار الإسرائيلي.

وحضر الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لبعض الوقت، إلى جانب منسق الحكومة اللبنانية لدى القوات الدولية العميد مالك شمص الذي حضر اجتماعاً ثلاثياً في رأس الناقورة.

وفيما لم يدل بري لدى انتهاء اجتماع بعبدا بأي تصريح، أكد الحريري أن الموقف موحد فيما يخص أي تعديات إسرائيلية على لبنان، أما اللواء ابراهيم فشدد على أن الوضع الأمني مستتب.

وكشفت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، من مصادر مقربة من الرئاسة الأولى، أن التوافق في الاجتماع كان تاماً بشأن مواجهة التهديدات الإسرائيلية بموقف وطني متكامل، وأن لا تنازل عن شبر واحد من الحقوق اللبنانية، وهو ما سيسمعه وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون من المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته بيروت، بعد غد الخميس، مشددة على أنه لا يمكن التفريط بحقوق لبنان النفطية والغازية، وفي مقدمها ما هو موجود في “البلوك 9″، وهو موقف لبنان الحاسم في مواجهة الضغوطات والتهديدات الإسرائيلية المرفوضة.

وأشارت إلى أن لبنان أبلغ الموفدين الأميركيين أنه لا يقبل بأي تسويات على “البلوك 9″، الذي هو حق حصري للبنان، مضيفة إن اجتماع بعبدا أكد التمسك بالسيادة اللبنانية على كل الأراضي والحدود المرسومة دولياً.

وبعد انتهاء اجتماع قصر بعبدا، وتكريساً للمصالحة بينهما، زار الحريري، بري الذي استبقى ضيفه إلى مائدة الغداء، حيث جرى عرض للأوضاع والتطورات الراهنة.

وكان الرئيس اللبناني أكد أن لبنان أخذ قراراً بالدفاع عن أرضه في حال حصول اعتداء إسرائيلي عليها أو على حقوقه في النفط.

وأضاف “لغاية الآن لم يحصل اعتداء، إنما هناك تصاريح فقط، وهناك قوى تتدخل ديبلوماسياً وسياسياً للمساعدة على فض هذا الخلاف”، مشدداً على أن “الاستفزاز الإسرائيلي الكلامي لا يهمنا، ولكن إذا دخل حيز التنفيذ ستكون هناك حروب جديدة”.

واستبعد في الوقت نفسه أن تقدم إسرائيل على تنفيذ تهديداتها.

وقال “نحن طرحنا حلاً، هناك نقاط حدودية متنازع عليها مع إسرائيل، فلنحل النزاع بشأن هذه النقاط أولاً، لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تبني جداراً في أراضينا”.

وفي حديث إلى محطة “اون لايف” المصرية، أشار عون إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات وسيعبر فعلاً عن إرادة الشعب اللبناني، ويمكنه من انتخاب من يمثله. وأضاف “سيؤدي هذا القانون إلى تكريس العدالة، لأنه حتى مع التحالفات السياسية التي قد تنشأ، هناك صوت تفضيلي في كل لائحة انتخابية، يحدد الرابحين فيها، أي من هم الأكثر تمثيلاً”، مؤكداً أن لا أحد باستطاعته أن يوقف إجراء الانتخابات أو يفتعل أزمة قبلها قد توقف إجراءها.