لبنان يدين الغارات الإسرائيلية

بيروت – كونا: دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أمس، الغارات الاسرائيلية على سورية، مشددة على حق الأخيرة في الدفاع المشروع إزاء اي اعتداء إسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير الخارجية والمغتربين أعطى تعليماته منذ يومين إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها وتحذيرها من مغبة استخدامها الأجواء اللبنانية لشن هجمات على سورية.

واعتبرت أن “مثل هذه السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار في المنطقة لذلك تطلب الوزارة من الدول المعنية كبح جماح إسرائيل لوقف اعتداءاتها”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد تابع التطورات التي نتجت عن الاعتداءات الجوية الاسرائيلية على الاراضي السورية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن عون تلقى تقارير عسكرية وأمنية بشأن مسار هذه الاعتداءات التي طالت شظاياها أراضي لبنانية في منطقة البقاع.