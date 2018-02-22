لجنة البلدي: تخصيص موقع لإنشاء مدرسة ذوي الاحتياجات في الفروانية

وافقت اللجنة المكلفة بممارسة اختصاصات المجلس البلدي في اجتماع لها برئاسة المهندس محمد بوشهري على طلب اعادة تخصيص موقع سوق الصفافير سابقا في مجمع حرفي بمنطقة الشويخ الاولى. وقال الامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في تصريح صحافي أمس ان اللجنة وافقت في اجتماعها الليلة قبل الماضية على طلب تخصيص موقع لإنشاء مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الفروانية وطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع لمحطة المياه المعالجة بصفة مؤقتة بمنطقة شرق النسيم. وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على طلبات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقل موقع مسجد أم العيش الواقع على طريق العبدلي بجوار محطة البنزين وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع فرع مطعم وجبات سريعة بمنطقة القيروان. واضاف الصقعبي ان اللجنة وافقت على تنفيذ قراري مجلس الوزراء بإعادة تخصيص الموقع رقم (18) بمنطقة ميناء عبدالله وتجزئته إلى جزأين لكل من الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة. وتابع ان اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري إلغاء جسر المشاة الرابط بين منطقة سلوى وشاطئ أنجفة وطلب كلا من وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية تحويل التقاطع أمام منطقة الجهراء الحرفية بالمنطقة الصناعية بمحافظة الجهراء إلى دوار.

وبين الصقعبي ان اللجنة رفضت عددا من الطلبات منها طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الموافقة على تخصيص موقع لممارسة نشاط بيع أسماك الزينة بمنطقة الري.

لافتا الى أن اللجنة أرجأت عددا من المواضيع والطلبات لعدد من الجهات.