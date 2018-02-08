وافقت اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي في اجتماعها برئاسة المهندس محمد بوشهري على تغيير مسمى (مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني) ليصبح بعد التغيير (مدينة المطلاع السكنية).

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في تصريح صحافي أمس إن اللجنة وافقت في اجتماعها مساء أول من أمس على طلب شركة البترول الكويتية الوطنية التنازل عن تخصيص أراضي مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال وترخيص موقع المكاتب المؤقتة وتشوين مواد مقاولين مشروع مصفاة الزور.

وأضاف الصقعبي أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد الري بجوار سوق الجمعة كما وافقت على طلب شركة المشروعات السياحية إقامة سيرك بصفة مؤقتة ضمن موقع المدينة الترفيهية.

وأوضح أن اللجنة وافقت أيضا على طلبات وزارة الأشغال العامة التصريح بتجديد ترخيص مصنع أسفلت مؤقت بمنطقة السالمي وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسار لنقل المياه المنتجة من محطة الخيران للقوى الكهربائية وتقطير المياه إلى مجمعات مياه الزور.

وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة التعليم العالي (مجلس الجامعات الخاصة) استحداث مواقف سيارات سطحية مؤقتة بجوار موقع كلية القانون الكويتية العالمية في منطقة الدوحة إضافة إلى تخصيص موقع (الدركال) الخاص بمدينتي (المطلاع) و(نواف الأحمد) السكنيتين.

وبين أن اللجنة وافقت على تجديد المهلة المحددة لتنفيذ مشروع تربية الأبقار وإنتاج الحليب في منطقة كبد كما وافقت على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص حيازة زراعية ضمن مشاريع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي ستستمر في تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع التي يتم طرحها على اللجنة خصوصا الحكومية والتنموية والأهلية منها. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة للقيام باختصاصاته في التاسع من أكتوبر الماضي نظرا إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض أعضاء المجلس استقالاتهم.

وبين الصقعبي ان اللجنة وافقت بشرط على طلب وزارة التجارة والصناعة تخصيص مواقع بصفة مؤقتة للمركبات التجارية المطابقة للمواصفات الفنية والاشتراطات المحددة بقرار الوزارة رقم (693) لسنة 2017 والقرار الوزاري رقم 801 لسنة 2017 المعدل له وذلك في تسعة مواقع بمساحة (50م x 100م=5000م2 لكل موقع.

ولفت الى ان المواقع المؤقتة يحدد اماكنها ومساحتها مدير عام البلدية ضمن المواقع المخصصة للاحتفالات الوطنية المهرجانات ومواقع التخييم المرخصة من البلدية وذلك خلال فترة النشاط المسموح مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة استكمال الموافقات من وزارات الخدمات والتنسيق مع الجهات التي تبتعها المواقع المقترحة في البنود أعلاه وذلك بعد تثبيت وتسليم المواقع المقررة لها من البلدية.

وأوضح ان اللجنة اشترطت ايضا تفويض مدير عام البلدية بالتعديل ونقل وزحزحة اي موقع من المواقع المشار اليها في البند السابق اذا تعارض هذا الموقع مع اي مشروع عام او لمقتضيات المصلحة العامة.