لجنة “البلدي” وافقت على إعادة تخصيص موقعين لـ “ناقلات النفط”

وافقت اللجنة المكلفة بممارسة اختصاصات المجلس البلدي في اجتماع لها برئاسة المهندس محمد بوشهري على طلب شركة ناقلات النفط الكويتية إعادة تخصيص الموقعين المخصصين لها سابقا بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية وبمنطقة الشويخ الصناعية.

وقال الامين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي في تصريح صحافي أمس ان اللجنة وافقت في اجتماعها الليلة قبل الماضية على طلب النادي العربي بتخصيص مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار لخدمة النادي بمنطقة المنصورية.

واضاف الصقعبي ان اللجنة وافقت على طلبي وزارة الأشغال العامة بتخصيص شارع ومواقف سيارات بمنطقة شمال غرب الجهراء ولوزارة التربية توسعة الموقع المخصص لاحدى المدارس الخاصة بمنطقة الفروانية.

وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على طلبات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتخصيص موقع لإقامة مسجد مع مواقف سيارات على طريق الدائري السادس بمنطقة الشدادية وتوسعة مسجد نقاء العدواني ضمن منطقة خيطان.

وتابع الصقعبي ان اللجنة وافقت على طلب وزارة الأشغال العامة لتوسعة مواقف السيارات المجاورة لديوانية الرعيل الأول بمنطقة اليرموك فيما اجلت طلب الهيئة العامة للصناعة إقامة مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب والإعلان داخل محطات تعبئة الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية.