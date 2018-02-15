وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية على اقتراح برغبة يقضي بمنح المرأة الكويتية المطلقة ممن لديها أبناء بدل إيجار بواقع 051 دينارا ،مشيرة الى ان وزارة الشؤون أبدت تعاونها الكامل لاقرار قانون مكافحة العنف الاسري وتفعيل دور فريق إيثار التطوعي لانجاز هذا القانون وتنفيذه.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس ” تم الاتفاق مع وزارة الشؤون التي أبدت تعاونا كاملا لإقرار قانون مكافحة العنف الأسري الذي تقدم به فريق إيثار التطوعي وتبنته اللجنة والرامي لحماية المرأة من مظاهر العنف الأسري وكل الجرائم المتصلة به .

وأوضحت الهاشم أن الفكرة من هذا القانون توفير مركز رسمي لإيواء المرأة او ضحايا العنف الأسري وإعادة تأهيل المعتدى عليه وتقديم المساعدة القانونية والنفسية له وتشغيل خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى ،مبينة انه تم الاتفاق مع وزارة الشؤون لانشاء هذه المراكز بالتعاون مع الفرق والمؤسسات التطويعية الكويتية والبالغة 08 جهة ومن ضمنها فريق إيثار التطوعي .

ولفتت الهاشم الى أن اللجنة ستسعى الى انجاز تقريرها بشأن هذا القانون في اجتماعها في الثامن من مارس للمقبل تمهيدا لادراجه على جدول الاعمال واقراره.