أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمين عام اللجنة العليا لتعزيز الوسطية المهندس فريد عمادي استئناف العمل في مشروع «تحصين» الحملة الوطنية الوقائية لحماية الشباب من كافة الافكار الدخيلة في المرحلة الثانية مع الجهات المشاركة تحت إشراف ورعاية اللجنة العليا لتعزيز الوسطية ، وذلك بعد فترة توقف بسبب الامتحانات والعطلة الربيعية في المؤسسات التعليمية.

وقال في تصريح صحافي ان مجموع ما تم انجازه في المرحلة الاولى من الخطة التشغيلية لمشروع تحصين بلغ 55 حلقة نقاشية استفاد منها ما يقارب من 2500 طالب من المدارس والجامعات والمعاهد التطبيقية.

وأشار عمادي الى أن من أهم المواضيع التي تم التطرق اليها في الحلقات النقاشية التي قدمها مشروع «تحصين» هي قضايا المواطنة وتعزيز الانتماء وحب الوطن بالإضافة إلى سُبل الاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وحماية أبنائنا من مخاطرها، وقضايا العنف والانحرافات الفكرية والسلوكية وبيان أضرارها لفئة الشباب وذلك بهدف صدهم عنها.

وبين عمادي أن نتائج الاستبانات التي تم توزيعها على الفئات المشاركة في الحلقات النقاشية بمشروع “تحصين” أظهرت تفوق الحلقات بنسبة تتجاوز 90 ‎%‎ من حيث اداء المحاضرين والمواضيع التي تمت مناقشتها في الحلقات النقاشية، كما أظهرت النتائج مدى احتياج أبنائنا الطلاب لهذه المواضيع.

وأشار الى ان الفريق التنفيذي المسؤول عن مستجدات الحلقات النقاشية بمشروع “تحصين” يتابع نشاط كل الحلقات وتعمل على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية لتشمل العدد المستهدف خلال المرحلة الثانية من مشروع “تحصين” والمقدر بما يقارب 10 آلاف طالب وطالبة في كافة المؤسسات التعليمية وذلك حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الحلقات.

وشكر عمادي كل الجهات التي شاركت في إقامة وتنفيذ هذا المشروع الوطني كوزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتطبيقي ووزارة الدفاع والحرس الوطني، وجميع العاملين في هذا المشروع المبارك.