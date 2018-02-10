كتب – بلال بدر:

أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بإنشاء لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، على ان تنشأ اللجنة من قرارات إدارة الجهاز، وتلحق بمجلس الوزراء.

وفي القرار رقم 187/2018 تُشكل اللجنة من خمسة أعضاء من ذوي التخصصات القانونية والمالية والفنية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد خالد الجسار وعضوية كل من: المستشار سلطان نوح بورسلي وكيل محكمة الاستئناف – نائبا للرئيس، واحمد دعيج الدعيج، وم. حصة محمد العنجري، ومفرح ضيدان الشمري.

وتختص اللجنة بالنظر والبت وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية في التظلمات التي تقدم إليها من ذوي الشأن من قرارات مجلس إدارة الجهاز.

ويجب على اللجنة إخطار المتظلم بما تنتهي إليه في تظلمه، وإخطار رئيس الجهاز-في حالة قبول التظلم- بما تضمنه قرارها من إجراءات تصحيحية .

ونص القرار على أن تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا أو أكثر وحسب حاجة العمل في مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء ويجوز عقد اجتماعتها في أي مكان آخر بقرار من رئيسها، ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وعلى أن تصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأراء الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

وأشار القرار إلى إدراج الاعتمادات المالية اللازمة للجنة التظلمات وأمانة السر بالتنسيق مع وزارة المالية في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.