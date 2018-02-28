“لعنة كارما” طالت إسماعيل فاروق

اضطر المخرج المصري اسماعيل فاروق الى الاعتذار عن عدم قدرته على استكمال تصوير مسلسل “لعنة كارما” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخوله المستشفى، حيث اصيب بالتهابات شديدة في المرارة، وعقب خروجه اكد له الطبيب المعالج ضرورة اجراء عملية بعد عشرة ايام نتيجة استمرار الالتهابات.

وبدورها ردت هيفاء على طلب فاروق هذا حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: “الاستاذ المخرج اسماعيل فاروق بكل الاسف اقبل اعتذارك عن مسلسل لعنة كارما نظرا لظرفك الصحي الطارئ واتمنى لك الشفاء العاجل”.

يذكر ان المسلسل من كتابة وتأليف عبير سليمان وانتاج ممدوح شاهين في ثاني تعاون بينه وبين هيفاء وهبي بعد مسلسل “الحرباية”، تدور أحداثه حول “كارما” سيدة اعمال ثرية تتاجر في الآثار وتتورط في قضية لكنها تلعب على عاطفة احد المحامين وتعده بالزواج لكي يخرجها من هذه الأزمة.