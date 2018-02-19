“لعنة كارما” يجمع هيفاء ونجوى إبراهيم

تعاقدت الإعلامية الكبيرة والفنانة المصرية نجوى إبراهيم على المشاركة في بطولة مسلسل “لعنة كارما”، الذي تلعب بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لرمضان المقبل.

اختيار نجوى جاء بناء على اتفاق بين المنتج ممدوح شاهين وهيفاء، حيث شهدت الفترة الماضية عدداً من الاتفاقات مع الفنانين من أجل المشاركة في العمل من بينهم عبير صبري، ونبيل عيسى، وسامح الصريطي، وشيرين، وأحمد صيام، المسلسل من تأليف عبير سليمان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وستكون عودة الإعلامية الكبيرة والفنانة “ماما نجوى”، إلى التمثيل مجدداً بعد آخر مشاركة لها عام 2015 من خلال مسلسل “أستاذ ورئيس قسم” مع الفنان عادل إمام.

ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثاني على التوالي لهيفاء وهبي مع المنتج ممدوح شاهين، بعدما قدما معًا خلال رمضان الماضي مسلسل “الحرباية”، وشارك في بطولته محمود عبدالمغني ومنذر رياحنة وآخرون، من تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي.