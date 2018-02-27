بيروت – “السياسة”:

وصفت أوساط قريبة من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لـ”السياسة”، لقاءه بالموفد الملكي السعودي نزار العلولا بـ”الممتاز” من كافة الجوانب، حيث تم استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية من جميع جوانبها، مشيدة بحرص السعودية على الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة الاستحقاقات التي تنتظره، ومؤكدة أنه لم يتم التطرق إلى ملف الانتخابات النيابية، لأن السعودية لا تتدخل في الشؤون الداخلية والسيادية للدول الأخرى، إذ أن كل همها استقرار لبنان وأمنه.

وأعربت الأوساط عن الارتياح لنتائج جولة الموفد السعودي في لبنان، وهو مؤشر إيجابي جداً، يؤكد مدى حرص الرياض على تقديم كل الدعم المطلوب للبنان ومؤسساته الشرعية في المجالات كافة.

وفي سياق متصل، يعكس استثناء رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، من جولة الموفد السعودي على القيادات اللبنانية الرسمية والحزبية، استمراراً للموقف السعودي المستاء من بعض التصريحات التي أدلى بها جنبلاط في مناسبات سابقة، خاصةً وأن السفير السعودي في لبنان وليد اليعقوب لم يزر جنبلاط منذ تعيينه سفيراً للمملكة، وهو ما فسرته أوساط سياسية على أنه موقف سلبي من جانب السعودية تجاه رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي”، بالرغم من حرص الأخير على إبقاء قنوات الاتصال موجودة بينه وبين المسؤولين السعوديين.