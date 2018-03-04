لقطات من حفل الافتتاح

عرض فيلم تسجيلي يسلط الضوء على جوانب من مسيرة الوقف الجعفري بالامانة العامة للاوقاف ودوره الخيري والانساني وسد احتياجات افراد المجتمع بمشاركة المؤسسات والجهات الخيرية الاخرى.

قدم الامين العام محمد الجلاهمة، ونائب الامين العام للمصارف الوقفية – رئيس اللجنة التحضيرية للمتلقى منصور الصقعبي هدية تذكارية تكريما للوزير المستشار د. فهد العفاسي.

تخلل الحفل تكريم الامين العام للامانة العامة للاوقاف محمد الجلاهمة ونائب الامين العام للمصارف الوقفية منصور خالد الصقعبي تكريم القارىئ هشام الشمالي.

افتتح على هامش الحفل معرض مصاحب للملتقى.