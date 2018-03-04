لقطات من حفل الافتتاح

عرض فيلم تسجيلي يسلط الضوء على جوانب من مسيرة الوقف الجعفري بالامانة العامة للاوقاف ودوره الخيري والانساني وسد احتياجات افراد المجتمع بمشاركة المؤسسات والجهات الخيرية الاخرى.
قدم الامين العام محمد الجلاهمة، ونائب الامين العام للمصارف الوقفية – رئيس اللجنة التحضيرية للمتلقى منصور الصقعبي هدية تذكارية تكريما للوزير المستشار د. فهد العفاسي.
تخلل الحفل تكريم الامين العام للامانة العامة للاوقاف محمد الجلاهمة ونائب الامين العام للمصارف الوقفية منصور خالد الصقعبي تكريم القارىئ هشام الشمالي.
افتتح على هامش الحفل معرض مصاحب للملتقى.
الوزارة أبلغت معظم المعلمين المشمولين بانهاء الخدمات كتبت ـ رنا سالم: تأكيدا لما ن
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذل
تكليف الباحثين بخدمات أكثر من مدرسة وعجز في المناطق التعليمية وديوان الخدمة يرفض
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