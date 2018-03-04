“لكزس” تحصد جائزتين للتميز من جمعية العلاقات العامة

حصدت مؤسسة محمد ناصر الساير و أولاده ، لكزس، احدى شركات مجموعة الساير القابضة ، جائزتين للتميز في نشاطات مركز الاتصال و استدامة و مسؤولية الشركة الاجتماعية خلال الحفل الذي نظمته مؤخرا جمعية العلاقات العامة الكويتية برعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظة الله. وقد تنافست مؤسسات القطاع الخاص والحكومي للفوز بالجوائز وتم اختيار لكزس الكويت كفائز في الفئة ذات الصلة بين قطاع السيارات في الكويت .

حضر حفل توزيع الجوائز ممثل الأمير في الديوان الاميري ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله، الى جانب عدد من الشخصيات البارزة والضيوف المميزين .

وقام عبدالله صالح الشويع، مدير مجموعة، شكاوي العملاء والممثل القانوني بتمثيل مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده في الحفل واستلم الجائزة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح وقال محمود أبو ظهر، مدير اعمال، قسم لكزس الساير : «نقدر جدًا هذه المبادرة من جمعية العلاقات العامة الكويتية حيث يتم اختيار الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء محليين وعالميين من بين الشركات المشاركة مع اعلى المعايير العالمية. أود ان اعرب عن تقديري لجميع الأقسام المركزية في المجموعة على دعمهم المستمر لعمليات لكزس.»