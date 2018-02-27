“لكزس” تعلن أسماء المتأهلين لنهائيات «جائزة لكزس للتصميم 2018»

أعلنت شركة لكزس إنترناشيونال مؤخراً عن أسماء المتأهلين الـ 12 لنهائيات «جائزة لكزس للتصميم 2018»، التي تُعَد منصة عالمية تهدف إلى اكتشاف وصقل جيل جديد من المواهب الواعدة من المبتكرين والمصممين، ومنحهم فرصة العمل تحت إشراف نخبة من أشهر الأسماء في مجال التصميم، بالإضافة إلى تمويل إنتاج وإعداد نماذجهم الأولية، فضلاً عن عرض أعمالهم في الجناح المخصص لشركة لكزس خلال «أسبوع ميلانو للتصميم».

وتتمحور نسخة هذا العام من الجائزة التي تقام للعام السادس على التوالي حول موضوع «التناغم» CO-)، والذي يبحث في قدرة الإبداع في التصميم على إيجاد الحلول وتخطي العقبات لمجموعة من التحديات العالمية، وذلك من خلال التناغم بين الطبيعة والمجتمع.

وقد شهدت هذه الدورة من الجائزة مستويات غير مسبوقة من طلبات المشاركة، حيث استقطبت ما يزيد عن 1,300 مشاركة من 68 دولة. وقال ديفيد أدجايا، أحد أعضاء لجنة التحكيم: «لقد كان من المشوق التعرف على كيف أن الجيل القادم من المصممين يقوم بتحويل مفاهيم ورؤى فلسفية جديدة إلى حلول مبتكرة تساهم في تجاوز التحديات الأساسية التي تواجهنا اليوم».

ولا تزال إبداعات المتسابقين النهائيين والفائزين في السنوات السابقة لا تزال تستحوذ على استحسان بالغ في مختلف الفعاليات المرموقة في مجال التصميم حول العالم، ومن ضمنها العمل الفني «آيريس» الذي كان ضمن نهائيات جائزة لكزس للتصميم عام 2014 للمتسابق سيباستيان شيرر، والذي فاز بجائزة ألمانيا للتصميم للعام 2016. كما فاز العمل الفني «الملابس الحسية»، الذي حصد سابقاً «جائزة لكزس للتصميم» للعام 2015 للمصمم كارافان، في «أسبوع البندقية للتصميم» ضمن مسابقة التقنيات القابلة للارتداء في 2016.

وقال يوغو مياموتو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لقد كان ممتعاٌ متابعة رحلة المتسابقين الـ 12 النهائيين والأعمال الواعدة التي أنجزوها لإيجاد الحلول المبتكرة التي بإمكانها أن تساعد في تشكيل مستقبل أفضل. وتسعى شركة لكزس من خلال هذه المسابقة إلى دعم جيل المستقبل من المصممين والمبتكرين، وذلك عن طريق توفير منصة لاكتشاف مواهبهم الإبداعية، وتصور وتطوير أفكارهم التصميمية المبتكرة، فضلاً عن العمل تحت إشراف نخبة من أشهر الأسماء في مجال التصميم، ليتمكنوا من عرض أعمالهم أمام العالم. وأود أن أتوجه بالشكر لعملائنا ومشجعينا الكرام على دعمهم المتواصل، إذ يشكلون مصدر إلهام دائم لنا لنستمر في ابتكار تجارب استثنائية».

وقد تم اختيار المتسابقين النهائيين بعد مداولات مطولة من قبل لجنة التحكيم المرموقة، والتي تم تدعميها هذا العام من خلال إضافة المهندسَيْن المعماريَيْن المعروفَيْن السير ديفيد أدجاي وشيغيرو بان. وقد اختير أربعة متسابقين لإعداد نماذج أولية لتصاميمهم.

والتصاميم الأربعة المختارة هي:

• تناغم «كورك» (CO-RKs) من استوديو «ديجيتلاب» لصاحبيه بريميت فيرنانديز دا سيلفا وآنا ترينيداد فونسيكا من البرتغال، وتحت إشراف ليندزي أدلمن، هو نظام يربط خيوط الفلين ومواد مستدامة عن طريق عملية حسابية تنتج منتجات تصميمية.

• البيض الصالح (Honest Egg) من استوديو «إيسثاتيد» لصاحبيه بول يونغ ريت فوي وجايهار جيلاني بن إسماعيل من ماليزيا، وتحت إشراف جيسيكا والش، هي تكنولوجيا ربط ذكي للأصباغ وتصميم المؤشر لإظهار صلاحية البيض للأكل.

• معالج الخامات (Recycled Fiber Planter) لصاحبه إريكو يوكووي من اليابان، وتحت إشراف سو فوجيموتو، هو نظام نسيج صديق للبيئة يهدف إلى إعادة استخدام الملابس المستعملة.

• اختبار الفرضيات (Testing Hypotheticals) من استوديو «إكسترابوليشن فاكتوري» لصاحبيه كريستوفر فوبكين من ألمانيا وإليوت بي مونتغومري من الولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف فورمافانتازما، هو موقع اختبار تعاوني يستكشف العلاقات التأملية بين المجتمع والتكنولوجيا والبيئة.

وسيتم عرض النماذج الأربعة النهائية في الجناح المخصص لشركة لكزس خلال «أسبوع ميلانو للتصميم» في شهر أبريل 2018، وذلك إلى جانب لوحات تصاميم الأعمال الثمانية النهائية الأخرى. وسيقوم المتسابقين النهائيين الـ 12 بتقديم أعمالهم إلى لجنة التحكيم ووسائل الإعلام العالمية. وسيتم بعد ذلك اختيار الفائز بالجائزة الكبرى.