لله درك يا سمو الامير أفرحت قلوبا وأسعدت عوائل

أحمد بن برجس

لله درك يا سمو الأمير فقد افرحت قلوبا واسعدت عوائل كدرت الديون صفو حياتها انها سعادة عامرة استشعرتها ياسمو الامير بحسك الانساني الذي يشعر بمعاناة الآخرين فيسعدهم ويخفف الامهم سعادة لايحس بها الا ذوو النفوس الطاهرة التي رجاؤها وجه الله وسعيها دائما في طرقات الخير المضيئة.

لله درك يا سمو الامير واهل الخبرة بالحياة يعلمون أن اعلى الناس قدرا هم المفرّجون كرب المكروبين والميسرون على المعسرين والباذلون جهدهم لاسعاد غيرهم وقد فعلت ذلك باريحية الانسان المحب لاهله وابناء وطنه بكل طيب خاطر وسمو نفس.

لله درك يا سمو الامير أدخلت السرور على قلوب انهكتها الديون وضاقت بها الحيل حتى جاءها الفرج من الله على يديك متمثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل على اهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض الله له ثوابا الا الجنة.

لله درك يا سمو الامير فاقرب الناس الى رحمة الله هم ارحم الناس بعباد الله فالراحمون يرحمهم الرحمن ومن أثقل الأعمال في الميزان ما يتعلق بالشفقة والرحمه بخلق الله .

لله درك يا سمو الامير والبشرى ليدك الحانية التي مسحت بها جراح الكثيرين من أبناء وطنك والبشرى لك مرة أخرى لادخالك السرور والبهجة على قلوب بائسة محبطة وأشعلت الأمل في نفوس أطفأ اليأس والقلق نورها وكدر صفو عيشها فاهل الفضل والعقل امثالك اذا ارادوا نعيم رضى الله بادروا بقضاء حوائج غيرهم لانهم وجدوا بذلك راحة لقلوبهم وابدانهم.

لله درك يا سمو الامير وكفاك فخرا انك قائد الانسانية وهذه منزلة لم يبلغها احد قبلك ولن يبلغها احد بعدك فادخال السرور على نفوس الناس المهمومين والمكروبين من افضل الأعمال عند الله وعن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الأعمال إدخال السرور على قلب مسلم او قضاء حاجته والله يتجاوز عمن تجاوز عن معسر والكرماء يقيلون عثرات الناس ولا يعرف الفضل لاهل الفضل الا اهل الفضل.

لله درك يا سمو الامير فقد اسعدت قلوبا وأدخلت السرور بيوتا طال انتظارها اما لمعيل او اخ او زوج او اب بوركت وبوركت مساعيك الخيّرة واياديك البيض التي طالما مددتها داخل الكويت وخارجها.

لله درك يا سمو الامير وحفظك الله ورعاك قائدا ورائداً من رواد الانسانية في العالم.

لله درك يا سمو الامير وحفظك الله وايدك صمام أمان للكويت والمنطقة باسرها

لله درك يا سمو الامير وحفظك الله وحفظ عضدك اليمين وولي عهدك الأمين.

حفظ الله الكويت واهلها من كل شر وفتنة.

عضو معهد المؤرخين البريطاني

باحث في تراث الكويت والجزيرة العربية

مؤرخ وخبير في شؤون القبائل والانساب