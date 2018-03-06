لماذا تعاطفت دول «مجلس التعاون» مع الشعب السوري؟

د. عبدالله راشد السنيدي

د. عبدالله راشد السنيدي

كانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على علاقة جيدة مع النظام الحاكم في سورية قبل انتفاضة الشعب السوري التي انطلقت في شهر مارس 2011 وكان سبب هذه العلاقة روابط الدين والدم والمصير التي تربط هذه الدول مع الشعب السوري، والسبب الثاني ان سورية هي إحدى دول المواجهة مع اسرائيل،ولكن بعد هذه الانتفاضة في سورية تغيرت نظرة دول مجلس التعاون الخليجي للنظام السوري وفي نفس الوقت أعلنت هذه الدول تعاطفها قولاً وعملاً مع الشعب وأسباب عدة منها أن الشعب السوري بدأ انتفاضته بصورة سلمية وكانت مطالباته منطقية وهي الحصول على الحرية والكرامة والمشاركة،كما ان النظام السوري قد واجه هذه الانتفاضة من بدايتها بالقمع والخطف والقتل من دون اللجوء الى الوسائل الأخرى، كما ان النظام السوري قد أطلق على المتظاهرين السلميين صفة العصابات المسلحة أو الإرهابيين لكي يبرر أمام العالم القمع، والقتل، والاعتقال الذي تمارسه أجهزته وبالتالي إجهاض الثورة ، إضافة الى أن وحشية النظام شملت الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد بالتعذيب وتقليم الأظافر كما شملت النساء بالخطف والسجن والاغتصاب وهو أمر لم يتم في الدول غير الإسلامية بل غير المؤمنة بالأديان،كما ان النظام السوري استعان بعناصر غير سورية لكي تشارك في تعذيب واهانة السوريين والقضاء على انتفاضتهم،إضافة إلى أن بيوت الله لم تسلم من بطش النظام السوري فقد انتهك زبانيته حرمة بيوت الله وكتابه الكريم بل إنهم يجبرون المعتقلين على النطق بربوبية رئيس النظام السوري وقد اعتبر الشعب عدواً له عندما تصدى لانتفاضته السلمية بالأسلحة الثقيلة التي لم يستعملها من اجل تحرير الجولان منذ أربعين عاما،إضافة الى ان النظام السوري قد أصم أذنيه أمام المطالبات والمناشدات العربية والإسلامية والدولية بما فيها مطالبة دول مجلس التعاون الخليجي بوقف العنف ضد الشعب السوري،كما أن النظام السوري قد تحالف مع إيران في إجهاض الانتفاضة السورية إضافة إلى ان «حزب الله» اللبناني الذي يدعي انه جهة مقاومة قد اقحم نفسه في الشان السوري فأصبح يقتل الشعب السوري الى جانب النظام الحاكم ، ثم تدخل روسيا العسكري لصالح النظام وهي الدولة الكبرى والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي التي يفترض أن تكون سلامة الأبرياء العزل والأطفال والنساء من أولويات إهتماماتها بحكم مركزها العالمي ، ومن أسباب وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع إنتفاضة الشعب السوري أيضاً ان بعض المنتسبين للنظام السوري قد ربطوا بين امن سورية وامن إسرائيل وهذا دليل على أن النظام السوري ليس ممانعا كما يدعي وليس معنيا بمواجهة إسرائيل وليس مهتما بتحرير الجولان.

إذاً فإن ما جرى في حلب ثم في حمص ثم في داريا ثم إدلب وغيرها وأخيراً في الغوطة الشرقية لأكبر دليل على صحة توجه دول مجلس التعاون الخليجي حيال الأزمة السورية عندما وقفت مع الشعب السوري في إنتفاضته ضد النظام الحاكم المعزول على المستوى الدولي للأسباب التي أوردناها فيما سبق.

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كاتب سعودي