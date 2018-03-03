كرمت الدكتورة لمياء عبدالمحسن البراهيم بمناسبة يوم المرأة السعودية كرائدة في مجال الطب.

وقالت د.البراهيم: ان تكريمي بهذه المناسبة اعطى دافعا كبيرا لكثير من السعوديات لتحقيق الانجازات تلو الاخرى، مؤكدة ان العمل الجاد والخبرة في العمل والادارة ستساهم الى حد كبير في خلق طاقات نسائية قادرة على تحقيق الاهداف النبيلة في العمل العام.

واكدت د.لمياء البراهيم ان مكانة المرأة السعودية ودورها في النهوض بالمجتمع لم تكن وليد لحظة وانما جاءت نتيجة جهود لنيل اعلى درجات العلم والمعرفة، مشيرة الى ان بروز اكثر من رائدة في المجالات الاكاديمية والطبية والاجتماعية والاقتصادية خلال السنوات الاخيرة وذلك دليل على تميز المرأة السعودية في الكثير من المجالات.

وتابعت: ان النهوض في تطور العمل العام بشتى المجالات يتطلب الاخلاص لكي تستطيع المرأة السعودية تحقيق رسالتها الوطنية في خدمة مجتمعها ودينها، لافتة الى ان تكافؤ الفرص والتعليم عناصر اساسية لتمكين المرأة في الاسهام بشكل عام في دعم التنمية الاجتماعية والانسانية.

واكدت د.البراهيم ان المرأة السعودية اليوم تلعب دورا فاعلا في صناعة القرار الوطني من خلال توليها مناصب علمية وقيادية في القطاعين العام والخاص كما انها شاركت في مجلس الشورى والمجالس البلدية، اضافة ايضا الى مشاركتها في المؤتمرات الدولية في الخارج.

وأوضحت ان الحكومة السعودية لم تدخر اي جهد في اصدار الكثير من التشريعات واتخاذ التدابير الكفيلة بالنهوض بالمرأة السعودية ومساهماتها في الانشطة الاجتماعية والثقافية وبرامج التنمية الشاملة، مؤكدة ان كثيرا من نصوص ومفاهيم الشريعة الاسلامية تحظر اي تمييز على اساس العرق او الجنس او اللون، واشارت الى ان المرأة السعودية استطاعت ان تحقق نجاحات كبيرة ومتعددة على مختلف المستويات.

يذكر ان د.لمياء عبدالمحسن البراهيم حاصلة على الزمالة في تخصص طب الاسرة بدرجة استشارية في الجودة وسلامة المرضى وتشغل حاليا منصب قيادي على مستوى الرعاية.