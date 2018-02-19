كتب – جمال بخيت:

تجليات شكلية عنوان المعرض الذي دشنته قاعة بوشهري احتفالاً بأعياد الكويت الوطنية وعرضت خلاله مجموعة كبيرة من الأعمال المتنوعة لنخبة من فناني التشكيل في العالم العربي.

تنوعت الأعمال بين فنون النحت والرسم والخط العربي وايضاً تنوعت الاساليب، ورغم ان بعض الاعمال قد شهدها المتلقي قبل ذلك الا انها تمثل محطات مهمة في المشهد التشكيلي العربي، تصدر الأعمال عمل قدمته الفنانة القطرية هنادي الدرويش بالميكس ميديا على الكانفس وهي كفنانة تجيد رسم التراث في اللوحة التشكيلية فضلاً عن صياغتها اللونية التي تنفرد بها واختياراتها الموفقة في تآلق الأحمر والاصفر والازرق والاضافات الفنية التي تحظى بها اللوحة.

وفي جماليات الصياغة النحتية تطالع لوحة لمحمود الغربي وهي منحوتة تعبيرية من البرونز وايضاً منحوتة للنحات محمد قايد، وشاركت اعمال الفنان سبهان حسين وعبدالهادي شلاد منحوتةل لمحمد سعيد خاطر، وقدمت الفنانة اللبنانية فاطمة الحاج جدارية مكونة من لاث لوحات تشرح نهضة العلوم عند العرب، وعرضت الفنانة عفيفة اللعيبي لوحة عن العائلة وكذلك عمل بعنوان وحدة للفنان فاتح الملدرس، وقدمت القاعة لوحة للفنان مجدي الكفراوي بالوان الاكريليك على الكانفس.

وتطالعنا لوحات للفنان ابرام عبده وهيب من فنون البورتريه واعمال للفنان الايطالي الفريدو بالميرو المتأثر بالفنان العالمي بيكاسو، وتوحي لوحاته بابراز الأم والارض باعتبارهما اصل الحياة اضافة الى الجمع بين القديم والحديث في صياغات اللون، ومن ايران يشارك الفنان سالار احمديان بمجموعة من فنون الحروفيات المطعمة بالالوان باستخدامه خامة الزيت على الكانفس، ويشارك الفنان السوري زهير حسيب بلوحات يظهر فيها فنون التراث مع البورتريه وكذلك تأتي لوحات الفنان اللبناني امين الباشا كاضافة جديدة للمعرض الى جانب البحريني حسن الساري وراشد دياب من السودان واحمد الملا من سورية.