لودريان: فرنسا ستشارك بقوة في مؤتمر الإعمار

بغداد – كونا : أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أول من أمس على هامش لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في العراق ان بلاده ستشارك بقوة في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي يعقد في الفترة من 12 الى 14 فبراير الجاري. ونقل بيان حكومي عراقي عن الوزير الفرنسي تأكيده ان بلاده ستواصل دعمها للعراق في مرحلة البناء والاعمار مبينا ان استقرار العراق سيكون فرصة وأنموذجا في المنطقة للاصرار على التحرير والبناء.

ونوه بأهمية مؤتمر الكويت الدولي لاعمار العراق “بعد خروج العراق منتصرا على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وتحرير اراضيه” مبينا ان العراق بحاجة حاليا الى الاعمار وفرنسا ستشارك بقوة في المؤتمر.

ووفقا للبيان فان الطرفين بحثا في لقائهما سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة الاوضاع العامة في المنطقة.