عواصم – وكالات:

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمس، إيران إلى تهدئة المخاوف بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وإلا فإنها ستكون معرضة لعقوبات جديدة.

وقال لو دريان في تصريحات لصحيفة “جورنال دو ديمانش” “هناك برامج للصواريخ الباليستية يمكن أن تصل لآلاف الكيلومترات، وتخالف قرارات مجلس الأمن الدولي وتتخطى الحاجة للدفاع عن حدود إيران”، مضيفاً “إذا لم تتصد (لهذه القضية) على الفور، فهذه الدولة ستكون معرضة لعقوبات جديدة”.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن برنامج ايران للصواريخ الباليستية مبعث قلق، مضيفة إنها تريد أن تساهم ايران بطريقة “ايجابية” في حل الأزمات في الشرق الأوسط، “وبهذا الصدد ستتم مناقشة الازمة في سورية والوضع الانساني هناك بوجه خاص الى جانب قضايا اقليمية أخرى تلعب ايران دورا فيها”.

جاء ذلك قبل يوم من زيارة لو دريان طهران، حيث سيحاول انقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي ومطالبة ايران في الوقت نفسه بضمانات حول برنامجها الباليستي وطموحاتها الإقليمية.

وهذه أول زيارة لايران يقوم بها مسؤول من أحد البلدان الاوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق (فرنسا والمانيا وبريطانيا)، مع روسيا والصين والولايات المتحدة، منذ انذار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في يناير الماضي، الاوروبيين حتى 12 مايو المقبل لمعالجة “الثغرات الرهيبة” في الاتفاق.

وسيطرح الوزير الفرنسي للنقاش مواضيع أقل توافقا حول طهران منها الترسانة الباليستية الايرانية وبصورة عامة موقف ايران في الشرق الأوسط الذي تعتبر باريس انه يزداد “هيمنة”.

وسيواجه لو دريان مختلف حساسيات النظام الايراني، من المعتدلين الى المحافظين، الاكثر عداء للاتفاق النووي والخبراء في احلال القوة الايرانية في المنطقة، في سورية والعراق او في لبنان.

لدى المعتدلين، سيستقبله الرئيس حسن روحاني الذي راهن على الاتفاق النووي في 201 لعودة ايران الى نادي الامم وانفتاح اقتصادها، ونظيره محمد جواد ظريف.

وسيلتقي ايضا رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، من الجناح المحافظ، والأمين العام للمجلس الاعلى للامن القومي، الأميرال علي شمخاني، المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتريد باريس، بالاتفاق مع لندن وبرلين، اقناع ايران بالحد من برنامجها للصواريخ الباليستية حتى لا تتمكن يوما ما من حمل رؤوس نووية.

من جهة أخرى، وصفت وزارة الخارجية الايرانية، أمس، الاتهامات التي اطلقتها السلطات البحرينية باعلانها اعتقال 116 شخصا عناصر في خلية “ارهابية” تقف ايران وراءها، بأنها “فرضية بالية”.

على صعيد آخر، عثر على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت في 18 فبراير الماضي فوق جبال جنوب غرب ايران.

وقال مدير العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني الايرانية رضا جعفر زاده، ان “صندوق تسجيل معلومات الرحلة وصندوق المحادثات في قمرة القيادة قد سلما الى السلطات القضائية”، التي ستنقلهما الى المحققين المكلفين تحديد اسباب هذه المأساة التي اسفرت عن 66 قتيلا.