لورد الأفضل في “نيو ميوزيكال إكسبرس”

حصدت النساء أهم الجوائز في حفل “نيو ميوزيكال إكسبرس” في وقت تعاني فيه صناعة الترفيه من تداعيات مزاعم سوء سلوك جنسي بحق النساء. وتوجت المغنية النيوزلندية لورد بجائزة “أفضل فنانة عالمية” بينما توج فريق “حايم” المؤلف من ثلاث شقيقات من كاليفورنيا بجائزة “أفضل فريق عالمي” وحصلت مغنية الراب ستيفلون دون على جائزة “أفضل فنانة جديدة”.

وقالت دانييل حايم لرويترز “نحن سعداء لأننا هنا وأشعر أنه رغم ترشيح الكثير من النساء، فإن غالبية حفلات توزيع الجوائز لا تمثل النساء”، وفق وكالة رويترز.

ورحبت شيرلي مانسون، المغنية الرئيسية في الفريق البريطاني جاربدج، التي كُرمت أيضاً أثناء الحفل، بالتركيز في الآونة الأخيرة على معاملة النساء في قطاع الترفيه الذي تقوده حملة “مي تو” على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن “نيو ميوزيكال إكسبرس” هي مطبوعة بريطانية معنية بالموسيقى، تأسست في الخمسينات من القرن الماضي، وتمتعت بتأثير كبير خلال أواخر القرن العشرين.