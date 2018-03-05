لوشي ترفض عرض مليونير سعودي

بعد الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي إثر عرض زواج مغر تقدم به رجل أعمال سعودي للإعلامية السودانية آلاء المبارك الشهيرة بـ”لوشي”، قررت آلاء الخروج عن صمتها وغرّدت على “تويتر”، معربة عن فخرها بانتمائها الافريقي وتمسكها بألا تتزوج إلا من سوداني. وكانت لوشي غردت سابقا على رابط إخباري يتحدث عن عرض “زواج خيالي” تقدم به رجل أعمال سعودي، وكتبت: “طيب موافقة”.

وكشف موقع “النيلين” السوداني عن أن رجل الأعمال المذكور قد عرض على الإعلامية آلاء مهرا قدره 25 مليون دولار، إضافة إلى فيلا في العاصمة الرياض، لقاء قبوله زوجا لها.