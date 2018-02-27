“لوكهيد مارتن” تسلم السعودية قمرين صناعيين نهاية العام

الرياض – الأناضول:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد مارتن” في السعودية، ألان شنودا، إن الشركة تعمل على تصنيع قمرين صناعيين، ضمن صفقة مع السعودية عقدت في 2015، بقيمة تبلغ 640 مليون دولار، مضيفا أنه تم الانتهاء من صناعة القمرين “هيلاس سات 41″، و”عربسات 6″، وسيتم تسليمهما للحكومة السعودية نهاية السنة الحالية.

وتعد “لوكهيد مارتن” الأميركية من أكبر شركات الصناعات العسكرية في العالم، وهي شركة أمنية وفضائية تقوم بأعمال الأبحاث والتصميم والتطوير والتصنيع، لأنظمة التقنية المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها، وتعتبر المورد الأول للأسلحة لصالح وزارة الدفاع الأميريكية.

ويكثّف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لقاءاته في الآونة الأخيرة مع مسؤولين ورؤساء شركات تصنيع عسكري، سعياً لتوطين الصناعات العسكرية في بلاده.

وبحسب تصريح سابق للأمير بن سلمان، تنفق السعودية 70 مليار دولار سنويا على استيراد السلاح.