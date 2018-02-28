لوكهيد مارتن: صناعة 50% من التقنية العسكرية بالسعودية

أكد سعد المقبل، مدير عام تطوير الأعمال في شركة لوكيهد مارتن السعودية، أن لدى الشركة خطة استراتيجية تدعم رؤية 2030، التي تستهدف تصنيع 50% من التقنية العسكرية داخل المملكة.
وقال المقبل في مقابلة مع “العربية” على هامش معرض الصناعات العسكرية “أفد 2018” في الرياض، إن لوكهيد مارتن تشارك للمرة الثانية بالمعرض، وتخطط لعقد شراكات مع شركات محلية سعودية.
وأشار إلى عرض منتجات أنظمة وقطع غيار لمساندة القاعدة التصنيعية العسكرية، بجانب سعي لوكهيد مارتن إلى “عقد تحالفات مع الشركات المحلية لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية السعودية”.
وقال إن “العمل المشترك في الصناعة العسكرية، سيساهم بشكل كبير في توفير الوظائف تبعا لكل برنامج من البرامج الصناعية المتعلقة بهذا القطاع”.
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال الع
حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 93.5
كتب – محمود شندي: أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي
بخيت الرشيدي خلال مشاركه في حلقة نقاشية في أسبوع سيرا في هيوستن الأميركية أكد وزير
دفعت البنوك الأميركية والأوروبية غرامات قيمتها 345 مليار دولار بين عامي 2009 و2017، جنت