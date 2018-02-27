ليال عبود … “بموت عليك”

حرصت الفنانة اللبنانية ليال عبود على تقديم أغنيتها الجديدة “بموت عليك “في حفلة ثانية بعد عيد العشاق في مربع “بلازا بالاس “– طبرجا بحضور حشد من محبي اطلالاتها الفنية المميزة وتألقت بفستان حمل بصمات مصمم الازياء اللبناني عقل فقيه, حيث كانت بداية الحفل مع الفنان عدنان اسماعيل الذي قدم باقة من الاغنيات المنوعة التي لاقت استحسان الحاضرين, قبل ان تبدأ الفرقة الموسيقية بعزف أغنية “حاضر يا مستر” التي اختارتها النجمة الشابة لافتتاح مناسبة طغت عليها الورود الحمراء . ليال بعفويتها المعهودة ضاعفت الحماسة في السهرة التي دامت حتى مطلع الفجر و تميزت بالتناغم مع مجموعة من الاغنيات التي شملت “شد الجاروفة “و “مغنج” و “دنية عجايب “و غيرها من الاعمال التي نالت القبول و التفاعل . ليال عبود أكدت ان من يتسلح بمحبة الناس ورضا الله لن تفلح أي ظروف في النيل منه أو إعاقة نجاحاته و إنجازاته على أرض الواقع.