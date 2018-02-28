ليبرون يواصل الإبهار في الـ NBA

رويترز:

فاز كليفلاند كافاليرز على بروكلين نيتس 129-123، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين امس، في مباراة كان نجمها الأول ليبرون جيمس.

وحقق جيمس، ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 13 هذا الموسم، إذ سجل 31 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة ومرر 11 كرة حاسمة ليقود كليفلاند كافاليرز لانتصار ثمين.

وأصبح جيمس اللاعب 11 في تاريخ الدوري، الذي يصل إلى 8 آلاف تمريرة حاسمة في مسيرته.

كما حقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 67 في مسيرته، في طريقه لقيادة كليفلاند للفوز العاشر على التوالي بملعبه على نيتس منذ الثاني من أبريل 2013.

وسجل دوين ويد 27 نقطة، ليمنح ميامي هيت الفوز 102-101 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، بينما تغلب تشارلوت هورنتس 118-103 على شيكاغو بولز بفضل 31 نقطة من كيمبا ووكر.

كما فاز واشنطن ويزاردز 107-104 على ميلووكي باكس.