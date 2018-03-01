ليبيا: حكومة الوفاق ترسل قوات إلى سبها

طرابلس – الأناضول، أ ش أ:

أعلن “اللواء السابع مشاة”، التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، إرسال قوات إلى مدينة سبها (جنوب)، التي تشهد اشتباكات بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان.

وقالت مصادر طبية إنه سقط قتيلان وثلاثة جرحة في تجدد للقتال، الأحد الماضي، بين القبيلتين، اللتين يقاتل مسلحون من كل منهما مع قوات حكومة الوفاق بطرابلس، وقوات خليفة حفتر في الشرق الليبي.

وذكر “اللواء السابع مشاة” في بيان، ليل أول من أمس، أن “إرسال القوة إلى سبها جاء بعد التعدي على حدود الوطن، وانتهاك أراضيه، وقتل الناس الأبرياء، والاحتلال البغيض لتراب ليبيا من بعض المرتزقة”، في إشارة لمجموعات مسلحة أجنبية ترفع علم تشاد.

ويعود الصراع بين قبيلتي “التبو” و”أولاد سليمان” إلى العام 2012، عندما قتل مسلحون من التبو أحد قادة أولاد سليمان في منطقة قرب سبها.

من جهة ثانية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها وثقت خلال فبراير الماضي، وقوع 146 من الضحايا في صفوف المدنيين، منها 13 حالة وفاة و133 إصابة بجروح، وذلك خلال الأعمال العدائية في جميع أنحاء ليبيا.