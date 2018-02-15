“ليتكوين” تسرق الأضواء من “بيتكوين” وتقفز 41% في أيام

مكاسب قياسية حققتها العملات الرقمية منذ الأحد الماضي وحتى تعاملات منتصف الاسبوع ، لكن تمكنت عملة “ليتكوين” من لفت الانتباه وسرقة الأضواء من العملة الرقمية الأكثر قوة وانتشاراً “بيتكوين”.

وخلال الأيام الأربعة الماضية حققت العملات الرقمية مكاسب إجمالية بلغت نحو 56 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14.12% بعدما قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية من نحو 396.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 452.6 مليار دولار في تعاملات أمس الأربعاء.

وجاءت عملة “ليتكوين” في مقدمة العملات الرابحة بعدما صعدت بنسبة 41.49% مرتفعة من مستوى 147 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 208 دولارات في تعاملات الخميس.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 8.1 مليار دولار إلى مستوى 11.4 مليار دولار في تعاملات أمس بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 40.47% بعدما أضافت نحو 3.3 مليارات دولار.

وفي المرتبة الثانية جاءت عملة “ريبل” بعدما ارتفعت خلال الأيام الأربعة الماضية بنسبة 14.43% مضيفة نحو 0.14 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 0.97 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1.11 دولار في تعاملات أمس.

وقفزت القيمة السوقية لعملة “ريبل” من مستوى 38 مليار دولار إلى مستوى 43.4 مليار دولار رابحة نحو 5.4 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14.21%.

وحلت عملة “بيتكوين” في المركز الثالث بمكاسب بلغت نحو 14.25% بعدما أضافت نحو 1163 دولار مرتفعة من نحو 8156 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 9319 دولار في تعاملات الأربعاء.

وقفزت القيمة السوقية لعملة “بيتكوين” بنسبة 14.17% رابحة نحو 19.5 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 137.6 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 157.1 مليار دولار.

وفي المركز الرابع جاءت عملة “إيثريوم” والتي ارتفعت بنسبة 11.65% بعدما قفزت من نحو 815 دولارا في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 910 دولارات في تعاملات الأربعاء مضيفة نحو 95 دولارا.

وقفزت قيمتها السوقية بنسبة 11.69% بعدما ربحت نحو 9.3 مليار دولار مرتفعة من مستوى 79.5 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 88.8 مليار دولار.

وأخيراً جاءت عملة “بيتكوين كاش” والتي ارتفعت بنسبة 8.97% رابحة نحو 110 دولارات بعدما ارتفعت من نحو 1225 دولاراً في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 1335 دولاراً.

وقفزت القيمة السوقية لـ “بيتكوين كاش” بنسبة 9.17% رابحة نحو 1.9 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية من مستوى 20.7 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي.