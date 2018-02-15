طلال السعيد

كل الكويت تفاعلت مع وفاة عصفور الجنة الطالب المغدور عيسى ثامر, اسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان, ولكن هل هناك من يعلق الجرس, لتنتبه الحكومة كلها وليس “التربية” فقط الى مايجري بمدارسنا الحكومية والذي اصبح عنوانا واضحا لتردي العملية التربوية بشكل عام, فهل نشهد بعد هذه الحادثة التي آلمت الشعب الكويتي كله اعادة نظر فيما يجري بمدارس الكويت كلها بنين وبنات!!فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى, ولَم تعد المسألة بحاجة الى ادلة أو براهين إلاّ لمن لا يريد ان يرى ويغمض عينيه عن الحقيقة ويحتفظ بمسماه الوظيفي على حساب الشعب الكويتي والحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع لا تربية ولا تعليم مع الاسف الشديد في مدارس الحكومة, فالمربون قدموا إلينا من بلدانهم بعقدهم ووصل الامر الى حد الضرب الذي أفضى الى وفاة وهذه ثقافتهم التي قدموا بها وطبيعتهم التي لايستطيعون التخلي عنها والمعلمون يتجولون بالمناطق مثلهم مثل الباعة المتجولين يطوفون على الأبواب بحثا عن الدرس الخصوصي وهو الأهم بالنسبة لهم فرسالة التعليم تقع في آخر أولوياتهم فالأهم عندهم حصيل نهاية الْيَوْمَ من الدروس الخصوصية وتحويل المبلغ الى بلدانهم فقط, فهل لمثل هؤلاء من الباعة المتجولين يوكل الامر؟ والسؤال المهم: هل يعرف كبار مسؤولي التربية الذين يوجهون سياسة الوزارة العليا, مالذي يجري على ارض الواقع وما هو مطلوب منهم؟ او ما مهمتهم التي تصرف لهم رواتب من اجلها أو بالاصح ماذا يقول احدهم لاهله حين يغادر منزله بالصباح الباكر الى أين هو ذاهب! وما مهمته! وما مسؤولياته التي تنتظره كمسؤول تربوي اذا كانت المدارس لاتربية ولا تعليم فيها بالدليل والبرهان فما الذي تبقى؟

ولو ان كل مايحدث بالمدارس ينشر ويعرف عنه الناس اولا تتم طمطمته لرأينا وسمعنا العجب العجاب فقد طمطموا حوادث كثيرة إلاّ حادثة الطالب عيسى, لم يستطيعوا طمطمتها فقد اصبحت قضية رأي عام او قضية الكويت كلها, لذلك سوف تكون القشة التي ستقصم ظهر “التربية” باذن الله, ولعلنا نسمع عن اقالات او استقالات بعد الحادثةاو انتفاضةتربوية جادة تنظف المدارس الحكومية من جميع أدرانها او “ياليتهم يزعلون” كما زعل الرئيس الفلبيني حين انتفض وطلب من الفلبينيين والفلبينيات مغادرة الكويت على وجه السرعة, ودفع عنهم تذاكر العودة وعُوِّض كل قادم من الكويت 29دينارا تدفع للقادم في مطار مانيلا حال وصوله!!

فياليتهم يزعلون هم أيضا ويطلبون من جاليتهم مغادرة الكويت على وجه السرعة فهل نسمع هذا الخبر بالقريب العاجل باذن الله فيكون25فبراير ذكرى الاستقلال و26 ذكرى التحرير و27 فبراير هو يوم استعادة الكويت من خاطفيها..زين