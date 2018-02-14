ليس أمام روسيا إلا العودة لـ «جنيف واحد»

د. عبدالله راشد السنيدي

د. عبدالله راشد السنيدى

انعقد اجتماع جنيف الأول بشأن الأزمة السورية والذي عرف بـ «جنيف 1» في منتصف سنة 2012، بدعوة من ممثل الأمم المتحدة في الأزمة، آنذاك، كوفي عنان، وذلك بحضور وزراء خارجية روسيا وتركيا والصين وقطر والعراق والكويت وبريطانيا والولايات المتحدة ، وقد توصل هذا الاجتماع إلى ضرورة تأسيس هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة تشكل من أعضاء الحكومة السورية والمعارضة، إلا أن ما تم التوصل إليه في «جنيف 1» لم ير النور بسبب اصرار روسيا على بقاء «بشار الأسد» في السلطة مشرفاً على الحكومة الانتقالية في حين أن الولايات المتحدة ترى أن الحكومة الانتقالية، بديلة لحكم الأسد، وانها لا يمكن أن تحكم أو تحقق أهدافها بوجوده بإعتباره جزءاً رئيسياً من المشكلة، ورغم ذلك استمرت الثورة السورية رغم إمكاناتها المحدودة، وكادت تنتصر وتسقط النظام لولا تدخل أطراف خارجية في النزاع، كإيران و «حزب الله» وروسيا التي كانت لها اليد الطولى في إنقاذ النظام، فروسيا كانت في البداية مترددة في التدخل في سورية بدليل أنها عندما قررت الولايات المتحدة في عهد أوباما الهجوم على النظام السوري بسبب استعماله السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة سنة 2013 الذي أودى بحياة المئات من السكان بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال، أوضحت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أنها لن تتدخل لنصرة النظام السوري حيث قال عبارته الشهيرة «لن نحارب مع أحد»، لكن عندما تراجعت الولايات المتحدة عن مهاجمة النظام السوري تبين لروسيا عدم جدية الولايات المتحدة تجاه أزمة سورية فقررت التدخل عسكرياً في سورية لإنقاذ حليفها من السقوط، وهو ما حصل وهذا أمر مستغرب، إذ كيف لدولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي المعني بصون الأمن والسلم الدوليين تتدخل عسكرياً لنصرة نظام قمعي ضد شعب أعزل يطالب بالحرية، ومع ذلك فإن روسيا رغم مضي أكثر من سنتين على تدخلها لم تتمكن من حسم النزاع لمصلحة النظام السوري رغم التقدم التقني لقواتها، بل إنها خسرت الكثير من الناحية المادية، وبدأت تخسر من الناحية البشرية، وكان آخر ذلك اسقاط الثوار لإحدى طائراتها المقاتلة فوق إدلب، ومقتل قائدها وتحطم طائرة هليوكوبتر تابعة لها ومقتل عسكريين روسيين كانا على متنها، ويعود السبب في عدم حسم روسيا للنزاع السوري لصالح نظام دمشق أولاً إلى أن الثورة تمثل غالبية الشعب السوري، وثانياً عزم الثوار على الاستمرار في ثورتهم حتى النصر، بإذن الله، وذلك لأنهم لم يعد أمامهم شيئاً يخسرونه بعد أن فقدوا ذويهم وأموالهم ومنازلهم، بل وكرامتهم، ولذا فإن ليس أمام روسيا إلا مراجعة موقفها وتأمل الازمة السورية بجدية حتى لا تتعمق في وحلها أكثر فأكثر فـ «جنيف 1» الذي رحبت به المعارضة وأيده المجتمع الدولي، والذي يعطي كل ذي حق حقه هو الأمل الوحيد لحل هذه الأزمة التي مضى عليها سبع سنوات فهل تقوم روسيا بذلك.

كاتب سعودي

ssnady592@gmail.com