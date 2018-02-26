د.حمود الحطاب

د.حمود الحطاب

الحمد لله ارتحنا جميعا من الإشارة الضوئية المسحورة على الدائري الرابع وتوابعها في الاتجاهين, وانفتحت الشوارع بكل الاتجاهات المرتبطة بتلك الاشارة غير المباركة التي ازالوها, لكن «الاشغال» لم تتدبر بقية الأمر, فجاءت قبل ثلاثة ايام وبدأت تضع رصيفا لتغلق توسعة كانت تخص «اليو تيرن» عند تلك الاشارة المزالة, ذلك اليوتيرن الذين يعيدك باتجاه السالمية مرورا باقرب منطقة له وهي الرقعي «اليوتيرن» صاير مقابل معسكرات الجيش.

ولو فكرت الاشغال وشغلت التفكير, لرأت أن ترك تلك التوسعة يوسع الشارع الذي يعاني من تضييقات عليه بسبب دخلات الجيش ومرور «جيوان» وكان الذي يجب عليهم فعله هو إزلة رصيف الجزيرة التي تكونت في الشارع نتيجة للدخلة للرابع من جهة الرقعي, باتجاه الجهراء, واقرب نقطة لها للتوضيح, اقول باتجاه محطة البنزين على الرابع قرب الجسر الحديث الذي هو فوق دوار الامم المتحدة. آه كم يتعبني ان اصف طبيعة الشوارع واتجاهاتها وخصائصها، وحتى قبل كتابة الموضوع يصكني راسي وانا افكر: شلون أوصف لإدارة المرور أو لوزارة الأشغال الشوارع التي اريد التحدث عنها؟ فلهذا العمل تخصص ولغة مرورية تخصصية عجيبة تشبه خميس خمش خشم حبش وحبش خمش خشم خميس. لكني بعد الانتهاء من الوصف لا اطيق أن حتى اقرأ ما كتبت مرة ثانية لأصححه لأني اكون تعبت وكديت عقلي الادبي لأتحرك بلغة هندسية محددة بدقة تحجر كل الأدبيات.

وأخيرا, والفأس لايزال يضرب في الرأس, والموس قد بلش باللحية, اترجاكم يا مرور ويا أشغال أن تتريثوا قليلا وتوقفوا مد الرصيف الذي سيضيق الشارع المحتاج لتوسعة وليس للتضييق, يا جماعة, وقد اتته التوسعة من قبل فلا تحرموه منها فقط حسنوها وازيلو تلك الحزيرة وسدوا فقط الفتحة نحو الرابع التي كانت قادمة من الرقعي للرابع باتجاه محطة البنزين, كما قلت ووصفت وتعبت…وسعوا الشارع الله يوسع عليكم حياتكم, يا محسنين حسنة لله, يا اشغال ويا مرور تكفون تكفون تكفون اوقفوا استكمال وضع طابوق الرصيف ووفروه لشي افضل واردموا الحفرة التي حفرتموها للرصيف الزفت هذا. مالكم ومال الطلايب خلو الركايب تسير. يارب تهديهم, يارب تهديهم.

كاتب كويتي