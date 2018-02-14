كتب – فالح العنزي:

أحيا مجموعة من الفنانين ليلة غنائية استرجعت اشعار أحد أهم شعراء الفصيح وكاتب النشيد الوطني الشاعر أحمد مشاري العدواني وذلك في مركز جابر الأحمد الثقافي بمشاركة الفنانين علي عبدالله، خالد المسعود، ولاء الصراف وفاطمة الكويتية، قدم هؤلاء المطربون من أعمال ابرز شعراء الكويت في القرن الماضي، الذي عانقت كلماته واشعاره عشرات المطربين في الوطن العربي امثال ام كلثوم، رياض السنباطي، احمد باقر، شادي الخليج وغيرهم.

بدأت الامسية باطلالة للفنان الشاب علي عبدالله، الذي اختار اغنية “اداري والهوى نمام” وكان اداؤه فيها رائعا ومتمكنا، خصوصا ان غالبية اشعار الراحل العدواني صيغت مفرداتها باللغة العربية، بداية جيدة واختيار موفق وجس نبض لا بأس به للجمهور. الاغنية الثانية قدمها الفنان خالد المسعود صاحب الصوت العذب والشجي والذي فضل ان تكون مصافحته من خلال اغنية “أنا أهواه” واجاد المسعود اداء الاغنية الصعبة لحنا، لكن دائما يكون للخبرة مكانها الصحيح، خصوصا ان المسعود لم يسبق له ان قدم مجموعة من الاغنيات بالعربية الفصحى.

ثالث فرسان ليلة الشاعر أحمد مشاري العدواني كانت مع الصوت النسائي الواعد ولاء الصراف التي اختارت اغنية “يا دارنا يا دار” وهي في مجملها تتناسب مع امكاناتها الصوتية، وقدمت الصراف اداءا رائعا ومتمكنا ونالت تصفيقا حارا من قبل الجمهور الذي طالبها بالاستمرار والظهور مجددا، لكن برنامج الحفل لم يكن يسمح وكانت وصلتها الوحيدة. اعقب الصراف صوت نسائي كويتي واعد ايضا وهي فاطمة الكويتية التي اختارت من أعمال العدواني أغنية “سلو الكاعب الحسناء” وهي الأغنية العاطفية التي حققت ولا تزال شهرة وانتشارا منذ طرحها وحتى الآن واشاد الجمهور، خصوصا متذوقي الشعر الفصيح بوجود مثل هذه الامسيات الغنائية التي تساهم في تعزيز الاعمال الغنائية، المقدمة باللغة الفصحى وان دور مركز جابر الثقافي يسير على نحو جيد في تقديم هذه النوعية من الاعمال. اما الوصلة الاخيرة من امسية شاعر الوطن الراحل أحمد مشاري العدواني فكانت عبارة عن مجموعة من القصائد المختارة القاها شعرا الاعلامي محمد السداني، الذي اختار قصائد منتقاة هي: “يا ساحل الفنطاس”، “الحمد لك”، ، “هولو” و “لي خليل حسين” واخيرا تغنى فريق الكورال بالنشيد الوطني “وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد” ليسدل الستار على امسية من اجمل الامسيات التي قدمها مركز جابر الاحمد الثقافي.