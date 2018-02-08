كتب- فالح العنزي:

يظل تاريخ ومشوار الفنانة ليلى عبدالعزيز مهما ابتعدت عن الساحة الغنائية والفنية تراثا فنيا غنيا وقيما، وتبقى اعمالها والحانها التي غنتها وتغنى بها عشرات المطربين من الخليجيين والعرب مدارس يتعلم منها الكثير من ابناء الجيل الحالي العاشق للفن والموسيقى.

ليلى عبدالعزيز صاحبة الاغنية الشهيرة “يا الأسمرانية” حلت ضيفة على برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة “Atv” وقدم الحلقة الثنائي فيصل العجمي وصابرين بورشيد.

بداية كشفت عبدالعزيز ان ابتعادها عن الظهور الاعلامي خصوصا في السنوات الخمس الأخيرة يعود الى انشغالها ومرافقتها لشقيقتها التي كانت تعاني من مرض مزمن.

وابدت عبدالعزيز عتبها الشديد على اختصار البعض لمشوارها الغنائي باغنية “يا الأسمرانية” وقالت: “اعتز بهذه الاغنية كثيرا وهي شكلت انطلاقتي في عالم الاغنية، لكن الحقيقة انني قدمت اكثر من 300 عمل بين غناء وتلحين وعزف، اعمال كانت ولا تزال خالدة حققت صدى على مستوى العالم العربي وتغنى بها العشرات من المطربين منها “الله من هجر المحبين”و “البارحة نوم الملا ما جاني” ، “سلملي على الكويت”، “هب هب” واعمال كثيرة ومختلفة منها أغنيات للمنتخب وهذه الفترة التي كانت تسير بتوجه وقيادة معالي وزير الاعلام رحمة الله عليه الشيخ جابر العلي، الذي قال لي بالحرف الواحد” انت تمتلكين صوتا عذبا وامكانيات قوية لماذا لا تغنين؟” وكان لحماسته وتشجيعه الاثر الكبير لأن اخوض غمار الغناء فكنت اول من غنيت “وايد وايد” قبل ان يطلبون مني اعادتها بتوزيع جديد، لكني اعتذرت بسبب ظروفي الصحية فتغنى بها الفنان مصطفى أحمد ونجحت بصوته.

واستطردت ليلى فقالت: عندما غادرت الكويت بالثمانينات في جولة طويلة في العواصم الاوروبية وابتعدت لفترة اشيعت الكثير من الأقاويل، منها انني ممنوعة من دخول الكويت، وحينها لم أكترث لهذا الكلام “الفاضي” لأنني حينها كنت امثل بلدي في مهام رسمية وغير رسمية، وفي تلك الفترة لم يكن هناك “سوشيال ميديا” حتى يعرف الجمهور اين ولماذا اختفيت عن الساحة؟ معترفة بأنها ليست مطربة وانما موسيقية وملحنة وعازفة ومؤدية تحب الاستعراض وليست مغنية او مطربة.

وعن أغنية “يا الاسمرانية” اوضحت ليلى انها كتب كلماتها ولحنتها في سهرة وتم تسجيلها بطلب من الشيخ جابر العلي، مشيرة الى انها بعد ان عادت من الامارات العربية حيث تم تكليفها بعمل مسح للفلكلور والتراث الاماراتي، وجدت ان بشرتها البيضاء تحولت الى السمراء وهنا ولدت فكرة الاغنية.

وكشفت عبدالعزيز عن انها خاضت مجال الصحافة الفنية كمحررة في جريدة السياسة بتشجيع ودعم من رئيس التحرير العميد أحمد الجارالله والراحل محمد زين وكانت أولى المقابلات الصحافية مع الفنانة نادية الجندي وزوجها آنذاك عماد حمدي وقالت وضعني الجارالله امام محك حقيقي وطلب مني ان اعيش الواقع بمقابلة الجندي التي كانت حينها في قمة نجوميتها التجربة الثانية كانت في “شيراز” لتغطية حفل غنائي ضخم بحضور الإمبراطورة في المسرح الروماني ونشرت «السياسة» التغطية كاملة، ومن بعدها سافرت إلى بيروت بدعم من العميد الجارالله، حيث قابلت الفنانة هند رستم التي كانت تقدم برنامج «نجمك المفضل»، ومن ثم سافرت إلى القاهرة ويومها توفي الزعيم جمال عبدالناصر، وكنت ناصرية حتى النخاع، ومررت بفترة من الحزن الشديد وارتديت الأسود حزنا عليه.

ومن ذكرياتها مع الراحلة الفنانة أم كلثوم كشفت ليلى عبدالعزيز عن الصداقة التي نشأت بينها وأم كلثوم، واستذكرت احدى حفلاتها فقالت: «أحيت أم كلثوم حفلا غنائيا في سينما الأندلس، لكن قبل خروجها إلى المسرح شعرت بتوتر شديد عندما أطلت من خلف الستارة ولم تجد في الصفوف الأولى من وصفتهم بـ «جمهورها»، وقالت: «دول مش جمهوري»، وفعلا كان حدسها في محله، حيث كان الشيخ جابر العلي قرر نقل السهرة تلفزيونيا، مما دفع بجمهور الصفوف الأمامية إلى متابعتها من المنزل وتقديم الجمهور في الصفوف الخلفية إلى الصفوف الأمامية مما أصابها بتوتر شديد، لكن أحيت الحفلة وكانت من أنجح حفلاتها في المنطقة.