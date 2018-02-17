ليلى عبدالله: “عملي هو شغفي”

اطلت الفنانة ليلى عبدالله على متابعيها للمرة الاولى بعد ساعات من طلاقها من الفنان عبدالله عباس.

وظهرت ليلى في مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها باحد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم تتحدث فيه عن طلاقها بل علقت عليه بالقول: “عملي هو شغفي”.

الامر اثار جدلا بين متابعيها لجهة تجاهلها الحديث عن موضوع طلاقها او الاسباب التي ادت الى ذلك، في حين علق البعض مشيرا الى ان عينيها تبدوان حزينتين، فيما تمنى البعض الآخر لها حياة سعيدة.

يشار الى ان انفصال ليلي عن زوجها جاء بعد مدة قصيرة لم تتجاوز الشهرين حيث انهما احتفلا بزواجهما في ديسمبر الماضي.