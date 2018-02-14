ليليا صوت مغربي واعد في “ذا فويس فرنسا”

تمكنت المغربية ليليا البالغة 17 عاما من اقناع لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” بنسخته الفرنسية بالاستدارة لها، حيث ادت اغنية “الاوراق الميتة” واختارت الانضمام الى فريق

ميكا.

ليليا من مدينة الرباط، وجدها ملحن مغربي شهير

هو الفنان محمد علي.

تأتي مشاركة ليليا في الموسم السابع من البرنامج، بعد الضجة الكبيرة التي اثارتها السورية منال وانسحابها من البرنامج.

ظهور ليليا في البرنامج الفرنسي، جعل عددا كبيرا من المغاربة يبدون فخرهم بمواهب ابناء المملكة، واستعادوا فوز حمزة لبيض اخيرا بلقب برنامج “ذا فويس كيدز”.