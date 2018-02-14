ليليا صوت مغربي واعد في “ذا فويس فرنسا”

تمكنت المغربية ليليا البالغة 17 عاما من اقناع لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” بنسخته الفرنسية بالاستدارة لها، حيث ادت اغنية “الاوراق الميتة” واختارت الانضمام الى فريق
ميكا.
ليليا من مدينة الرباط، وجدها ملحن مغربي شهير
هو الفنان محمد علي.
تأتي مشاركة ليليا في الموسم السابع من البرنامج، بعد الضجة الكبيرة التي اثارتها السورية منال وانسحابها من البرنامج.
ظهور ليليا في البرنامج الفرنسي، جعل عددا كبيرا من المغاربة يبدون فخرهم بمواهب ابناء المملكة، واستعادوا فوز حمزة لبيض اخيرا بلقب برنامج “ذا فويس كيدز”.
القاهرة – رانيا محمود: أعربت عن سعادتها بنيل لقب “أفضل ممثلة لعام 2017″، تعك
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا
رغم التجاذبات و التهديدات التي تخللتها، حفلت الجلسة التي عقدها مجلس الأمة امس بال
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –