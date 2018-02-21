– أوزدامير: المشروع يعكس قدرة البنوك الكويتية وريادتها في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة

-بنك الكويت الوطني

– الساير: اختيار “الوطني” قائداً في صفقة تمويل يعكس التزامه كأفضل شريك لكبرى شركات المقاولات العالمية

– قدمّنا كل ما يلزم من دعم مصرفي يومي لصالح “ليماك” منذ توقيع اتفاقية التعاون مع “بيتك” في مايو 2016

– شراكة بنك الكويت الوطني مع “ليماك” لم تبدأ من اليوم وتعود فعلياً إلى مايو من العام 2016

– بيت التمويل الكويتي

– المرزوق: توقيعنا للاتفاقية يأتي انطلاقاً من دورنا الرائد في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية

– الأدوات الاستثمارية الإسلامية التي يقدمها “بيتك” تعكس الريادة في صناعة التمويل الإسلامي عالمياً

كتب – بلال بدر:

وقع كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي أمس اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بمبلغ قدره 249.2 مليون دينار مع شركة ليماك التركية، إحدى أهم شركات الإنشاء العالمية والتي تقوم بإنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي “المبنى 2″، وذلك لتمويل جزء من عمليات البناء، والتأثيث والصيانة لمبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.

وبموجب هذه الاتفاقية، فإن “الوطني” هو البنك المسؤول عن القرض، ووكيل الدائنين والتأمين والحسابات، و “بيتك” هوالبنك المسؤول عن القرض ووكيل المرابحة المنتدب للاستثمار. وبهذا التوقيع فإن كلا البنكين على حدة سيقومان بتمويل مبلغ وقدره 124.6 مليون من أجل تمويل أعمال البناء لمبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي والذي يتم بناؤه من قبل شركة ليماك، الحائزة على جوائز عالمية عن فئة الشركات المقاولة. وقد تم تصميم المبنى الجديد ليستوعب حوالي 25 مليون مسافر في العام وأن يتعامل مع جميع أنواع الطائرات من خلال 51 بوابة ومدرج.

قام بتوقيع الاتفاقية كلاً من رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليماك القابضة نيهات أوزدامير، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير، ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق.

وقد حضر حفل التوقيع سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة هلال سيان كويتك، والوفدالمرافق لها، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة كلاً من شركة ليماك الكويت، وشركة ليماك القابضة، وبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، إضافة إلى وزارة الأشغال الكويتية.

تضمّن حفل التوقيع عرضاً تقديمياً من قبل مجلس إدارة مجموعة شركات ليماك القابضة أوزدمير، كشف من خلاله أبرز تطورات أعمال البناء الجارية في مشروع مبنى الركاب الجديد. كما أعلن أوزدامير عن بدء تشييد البنية الفوقية، وتفويض بناء أكبر مصنع للحديد والخرسانات في المنطقة، إضافةً إلى إعداد عمليات مصنع أقواس مسبقة الصب، وأيضاً تجهيز 33 رافعة برجية معدة للتعبئة بسعة رفع تصل إلى 100 ألف طن.

مشروع ضخم

بدوره قال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليماك القابضة نيهات أوزدامير: “إننا سعداء وفخورون جداً في شركة ليماك بأن نكون الشركة المسؤولة عن بناء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي، هذاالمشروع الضخم وبوابة العبور الجديدة لدولة الكويت.

وأضاف أن حفل التوقيع الذي يجمعنا اليوم يعكس قدرتنا على العمل مع المؤسسات المالية الدولية في مشروع ضخم كهذا تقوم به شركة تركية خارج تركيا مما يعكس قدرة البنوك الكويتية وريادتها في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة.

وأشار أوزدامير إلى أن توقيع هذه الاتفاقية هو خطوة مهمة جداً في علاقاتنا القوية والدائمة مع الكويت التي ننفذ بها بالإضافة إلى المطارالعديد من مشاريع البنية التحتية، متوقعاً مستقبل زاخر بالعلاقات والمصالح المتبادلة مع الكويت، مع المزيد من التقدم لهذه العلاقات الثنائية الطموحة وأن تمتد العلاقات المشتركة والتعاون المثمر بوجود القوة المالية الكويتية وقدرة الشركات التركية على القيام بالأعمال التجارية الناجحة.”

قائد التمويل

من جهته قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعدالساير: “يسعدنا اختيار “الوطني” ليكون قائداً في صفقة تمويل وترتيب التسهيلات الائتمانية لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطارالكويت الدولي، الأمر الذي يعكس سعي والتزام الوطني بقوة ليكون أفضل شريك لكبرى شركات المقاولات العالمية، وخصوصاً في المشاريع الكويتية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وأضاف الساير أن شراكة بنك الكويت الوطني مع شركة “ليماك” لم تبدأ من اليوم، بل تعود فعلياً إلى مايو من العام 2016، عندما وقعّ بنك الكويت الوطني مع بيت التمويل الكويتي، اتفاقية تعاون وأصدرا سند ضمان حسن الأداء نيابة عن “ليماك”، في مشروع مبنى الركاب الجديد في مطارالكويت الدولي. وطوال الفترة السابقة، قدمّنا كل ما يلزم من دعم مصرفي يومي لصالح شركة ليماك، ومع دخول المشروع الآن أعتاب مرحلة حاسمة من التنفيذ، لا يسعنا إلا أن نشعر بسعادة عارمة ونحن نساهم في إبرام وتوقيع عقد مع “ليماك” تصل قيمته إلى 249.2 مليون دينار ، لتوفير التسهيلات المصرفية الإضافية التي تتضمن الضمانات البنكية، وخطابات الاعتماد، ورأس المال العامل”.

وأشار الساير إلى أنه منذ تأسيس بنك الكويت الوطني في عام 1952، عمل البنك جنباً إلى جنب مع الحكومة الكويتية والقطاع الخاص لدعم احتياجات التنمية في الكويت. ولدينا سجل حافل وراسخ في دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية الهامة التي تسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الكويتي ومبنى الركاب الجديد واحداً من ضمن هذه المشروعات الحيوية.

وأوضح الساير أن هذا العقد الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دينار سيضخ مبالغ طائلة في السوق المحلية، ويعزز بدوره القطاع الخاص في الكويت، ويدفع اقتصاد الكويت قُدُماً نحو النجاح الذي استشرفته خطة التنمية المنبثقة عن تصور صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035. ومن خلال دعم شركة ليماك في إنجاز هذاالمبنى الجديد، يؤكد بنك الكويت الوطني من جديد التزامه التام بأن يكون شريكاً فاعلاً في تحقيق الإنجازات والنجاحات المستقبلية لبلدنا الحبيب الكويت.

بيت التمويل

أما رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمدالمرزوق، قال في كلمته “يسعدنا في “بيتك” المشاركة في تمويل بناء مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي الذي يعتبر أيقونة بين مشاريع المطارات في العالم، وواحد من أهم مشاريع الإنشاء والبنية التحتية في إطارخطة التنمية الكويتية. وبموجب هذه الاتفاقية سوف نسهم في مد خطوط ائتمانية لمشروع المطار وذلك عبر شركة “ليماك” التي تتمتع بخبرات عريقة في إنشاء المطارات العالمية.

وأضاف “إن توقيعنا لهذه الاتفاقية اليوم يأتي انطلاقاً من دورنا الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الضخمة ومساندة خطة التنمية، حيث أن الأدوات الاستثمارية الإسلامية التي يقدمها البنك ترتكز على تقديم الحلول التي تتماشى ومتطلبات العملاء، وتعكس ريادة”بيتك” في صناعة التمويل الإسلامي عالمياً، والتميز في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية ضمن أداء مهني رفيع المستوى وخبرة عريقة تمتد لأربعة عقود.

أرقام وحقائق الصفقة

* قيمة التسهيلات الائتمانية المشتركة: 249.2 مليون دينار.

* 124.6 مليون دينار مساهمة بنك الكويت الوطني وهو المسؤول عن القرض، ووكيل الدائنين والتأمين وبنك الحسابات.

* 124.6 مليون دينار مساهمة بيت التمويل الكويتي وهو المسؤول عن القرض ووكيل المرابحة المنتدب للاستثمار.

معالم المشروع

* أساسيات الخرسانة: مكتملة بنسبة 80%

* مصنع أقواس مسبقة الصب: جاهز للتشغيل

* معمل صناعة الحديد والخرسانة: تم تفويضها وهي أكبر مصنع في الشرق الأوسط

* نظام التعامل مع الأمتعة، والواجهة، والسقف، والمصاعد والسلالم المتحركة: خارج المناقصة

* قدرة الرفع: 100 ألف طن، 33 رافعة برجية و10 رافعات مجنزرة ومثبتةتم تركيبها وجاهزة للتعبئة. ومن المتوقع كسر الرقم القياسي

* البنية الفوقية: البدء بأعمال البناء المقاولون الفرعيون: 25% من الشركات المحلية وأكثر من 30 مليوندينار كويتي تنفق على المنتجات الوطنية (الكويت).

يعمل حاليا أكثر من 3000 شخص على المشروع: من المتوقع أن يرتفع إلى 12٫000 بحلول الربع الثالث 2019 ما يقرب من 4 ملايين ساعة من العمل دون توقف منذ بدء المشروع.

من هي ليماك للإنشاءات؟

تعتبر شركة ليماك إحدى الشركات الرائدة في تركيا والتي تأسست في عام 1976، هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة شركات ليماك القابضة. تشغّل المجموعة عدداً كبيراً من الأنشطة في أكثر من 17 دولة من خلال أكثر من 50 ألف موظف في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والإسمنت والطاقة والبنية التحتية وإدارة وتشغيل المطارات وإدارة الموانئ والمواد الغذائية والطيران.