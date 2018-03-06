كتبت – مروة البحراوي:

أعربت الجمعية الصيدلية الكويتية عن سعادتها البالغة بالمشاركة المثمرة في الدورة الـ23 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا « دوفات» الذي عقد بمشاركة وحضور نخبة متميزة من الصيادلة الكويتيين على رأسهم رئيس مجلس الصيدلي وليد الشمري وأعضاء مجلس لادارة الجمعية واختتم مؤخراً بتكريم الجمعية على مشاركتها الفاعلة.

وأشارت الجمعية في بيان صحافي أمس إلى مشاركة سبعة من الصيادلة الكويتيين بإلقاء محاضرات علمية متخصصة خلال المؤتمر وهم « عدنان حاجية واسراء عباس ونوف القاشم وأمل الحربي وولاء معرفي وثامر الزعبي وإيمان الدوخي، إلى جانب المشاركة ببوستر تحت اشراف الصيدلانية علياء العريان.

وذكر البيان أن الجمعية شاركت أيضاً في المعرض المصاحب للمؤتمر ببوث مميز مستوحى من البيئة البحرية الكويتية، إلى جانب شاشة كبيرة لعرض أنشطة وفعاليات الجمعية والبرامج التوعوية التي تقدمها للأفراد والمجتمع كافة، حمل شكل بوم الكويت وفي أعلاه صورة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واضاف إن حضور الجمعية في المؤتمر والمعرض تكلل بالنجاح من خلال شرح دور الكويت في دعم التعليم المستمر والتطور الكبير الذي تشهده في مجال الصيدلة والدواء وتوزيع مجلة الصيدلي الصادرة عن الجمعية والتي تتحدث عن دور الصيدلي الكويتي.

ولفت إلى أن الجمعية قدمت في معرض « دوفات» جوائز للجمهور من خلال أسئلة تتمحور حول الكويت، في حين وتشرفت الجمعية من خلال البوث المشارك بإشادة نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس المؤتمر الدكتور علي السيد حسين بدور الكويت الرائد في تشجيع العلم ومواكبة التطور المستمر في مجال الصيدلة، كما تشرف أعضاء الجمعية بالتقاط صورة له مع البوث الخاص بالجمعية.

وأشار إلى أن ثاني أيام المؤتمر شهد إقامة حفل تكريم للصيادلة المحاضرين في فندق جراند حياة دبي، حيث تم تكريم الصيادلة الكويتيين المشاركين بالابحاث من جانب اللجنة العليا للمؤتمر وألقى رئيس الجمعية الصيدلي وليد الشمري كلمة هنأ خلالها الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير اللذان واكبا انعقاد المؤتمر ، كما توجه بالشكر الى الامارات العربية المتحدة حكومة وشعبا لحسن الاستقبال واختتم الاحتفال بتكريم الجمعية الصيدلية الكويتية لرئيس المؤتمر الدكتور علي السيد حسين الذي كرم الجمعية وفي اخر ايام المؤتمر في الحفل الختامي شكرها على لمشاركتها في هذا المحفل الدولي.

وذكر البيان أن مؤتمر ومعرض « دوفات» يعتبر المؤتمر الصيدلاني الأول ومن اشهر المؤتمرات العربية المتخصصة في قطاع الصيدلة ويسلط الضوء على مستقبل الممارسة الصيدلانية والتغيرات التي تطرأ على السوق العالمي للأدوية ويشكل محفلا للمتخصصين وأبرز صانعي القرار في قطاع الأدوية والموزعين والمسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط والعالم.