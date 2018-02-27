مؤتمر صحافي عن”الكيمياء لمستقبل أفضل” اليوم

تعقد اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر الكويت الخامس للكيمياء 2018 اليوم مؤتمرا صحافيا بمناسبة تنظيم المؤتمر تحت شعار “الكيمياء لمستقبل افضل”, المقرر عقده في الفترة من 12 الى 14 مارس المقبل تحت رعاية سمو الامير الشيخ صباح الاحمد.

وسيتحدث خلال المؤتمر الصحافي هدى النصار نائب رئيس الجمعية الكيميائية الكويتية والدكتور حيدر بهبهاني رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والدكتور حسن الربيعة رئيس اللجنة العلمية وحمدان العجمي رئيس اللجنة الاعلامية.

الياقوت: محاضرة ومعرض لحملة “رعايتهم سعادة” الثلاثاء المقبل

أعلن مدير ادارة الامن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت ان الادارة وبالتعاون والتنسيق المسبق مع وزارة الصحة ستنظم الفعالية الثالثة ضمن حملة “رعايتهم سعادة” لتوعية الشباب عن رعاية كبار السن وذلك في 6 مارس المقبل بموقع الجامعة بالعديلية.

واشار الياقوت في تصريح صحافي امس الى ان الفعالية تتضمن محاضرة توعوية عن “الوقاية من السقوط بين كبار السن” يلقيها مجموعة من الاطباء المتخصصين من وزارة الصحة بالاضافة الى معرض توعوي في كلية العلوم الحياتية.

“الأساسية” دشنت “ركن الأمل”

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية إطلاقها (ركن الأمل والنور) في مكتبة كلية التربية الأساسية 4 مارس المقبل لتقديم الخدمات المكتبية للطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت العميد المساعد للشؤون الطلابية بالهيئة الدكتورة لطيفة الكندري في بيان امس إن (ركن الأمل والنور) يهدف إلى عرض صنوف المعرفة للطالبات وتسهيل الحصول عليها بما يسهم في تطوير قدراتهن الأكاديمية والبحثية والتربوية والاجتماعية.

وأضافت الكندري أن (ركن الأمل والنور) يحتوي على مجموعة كتب تربوية عامة وتخصصية.

صدور العدد الجديد من “الخليج”

صدر العدد الجديد من صحيفة “الخليج” الاسبوعية متضمنا عددا من الملفات المهمة المحلية والدولية حيث ابرزت في صدر صفحتها الاولى الاحتفال بالاعياد الوطنية وبذكرى تولي قائد العمل الانساني سمو الامير الشيخ صباح الاحمد مقاليد الحكم وكذلك الذكرى الثانية عشرة لاختيار سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد عضدا وسندا لسمو الامير.

وتناول رئيس تحرير “الخليج” احمد اسماعيل بهبهاني في افتتاحية العدد مسيرة امير الانسانية ودور صاحب السمو في الكويت على المستوى الانساني والخيري العالمي الذي شمل كل قارات العالم.

وابرزت “الخليج” تثمين مجلس الوزراء مكرمة سمو الامير بتسديد ديون الغارمين وكذلك تهنئة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لسمو ولي العهد بالذكرى الثانية عشرة لتولي سموه.

كما ابرزت تاكيد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله انهاء ازمة العمالة الفلبينية عبر اتفاقية مشتركة, وكذلك وجود محاولات جادة لخفض اسعار الخدم.

وتناولت “الخليج” كذلك تصريح رئيس الطيران المدني القطري وتأكيده ان نجاح معرض الكويت للطيران يؤكد قدرتها على الدخول كمنافس في هذا المجال.