مؤتمر “عصور ما قبل التاريخ” اختتم أعماله بجلستين

كتبت – إيناس عوض:

واصل المؤتمر الدولي الثالث “عصور ما قبل التاريخ في الوطن العربي” فعالياته لليوم الثاني والختامي امس حيث تنظمه ادارة الآثار والمتحف التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وتضمن اليوم الثاني جلستين وورشة عمل، حيث ادار الجلسة الاولى د. السيد محفوظ وحاضر فيها د. زيدان كفافي من جامعة اليرموك بالاردن عن انماط الاستيطان البشري في وادي الزرقاء في الاردن خلال العصر الحجري الحديث المتأخر نحو 5500 – 4500 قبل الميلاد.

وقدم د. احمد سعيد من مصر ورقة بحثية في نفس الجلسة بعنوان “جدلية الهدف من نصب ما قبل التاريخ الحجرية في الوطني العربي والخارج”.

وادار الجلسة الثانية د. خالد النوري وقدمها ثلاثة محاضرين أولهم د. مصطفى اعشي الذي تحدث عن دور الصحراء الكبرى في التعمير البشري لشمال افريقيا، أما د. أبوالحسن بكري من مصر فقدم ورقة بحثية بعنوان “آسيا الوسطى والخليج ا لعربي في نهاية الالفية الثالثة قبل الميلاد طبيعة العلاقات المتبادلة”، في حين حاضر د. عبدالعزيز صويلح من البحرين عن ثوابت التعايش السلمي في مجتمع دلمون.

أما ورشة العمل الثانية والاخيرة في المؤتمر فكانت بادارة واشراف الدكتورة ميسون النهار من الاردن بعنوان “تقنية الأدوات البحجرية” وتطرقت من خلالها الى عدد من المحاور من ابرزها البيئة والمناخ في عصور ما قبل التاريخ وتأثيرهما على الادوات الصوانية، ومصادر الصوان الخام وشاكاله، وتطور اشكال الادوات الصوانية عبر عصور ما قبل التاريخ، وانواع الدراسات التي تجري لمجاميع الادوات الصوانية داخل الموقع الاثري وخارجه، والادوات الصوانية وعلاقتها بتوزيع مواقع العصور الحجرية.