مؤتمر لحوار الأديان في العاصمة القطرية

الدوحة – الأناضول: انطلقت أمس، فعاليات مؤتمر الدوحة الثالث عشر لحوار الأديان، تحت شعار «الأديان وحقوق الإنسان» الذي ينظمه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، على مدى يومين، بحضور 500 مشارك من 70 دولة.

وطالب المفكر التونسي عبد الفتاح مورو، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، بدعم حقوق الإنسان، لصيانة كرامته.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إبراهيم بن صالح النعيمي، حقوق الإنسان «من أهم القضايا، الدينية والإنسانية الأكثر إلحاحًا، ليس فقط لتعزيزِ تلك الحقوق، وإنما كذلك لمواجهةِ الانتهاكات السافرة، التي تتعرض لها».

وأشار مطران وأسقف تبليسي مالخاس سونغولا شفيلي، أستاذ في علم اللاهوت المقارن في جامعة «إيليا» الحكومية في جورجيا، إلى أن «المسيحيين والمسلمين قاموا بحماية حقوق الإنسان، وحان الوقت أن نظهر تضامناً أكبر مع بعضنا»، فيما تطرق الحاخام ريفن فيرستون، أستاذ جامعي في كلية الاتحاد العبرية، إلى أن «كل الديانات توفر دعما للقيم العليا، وحماية الكرامة، والحقوق الإنسانية».