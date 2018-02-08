مؤجلة الشباب والفحيحيل 19 الجاري

كتب – ناصر الفضلي:

حددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم التاسع عشر من شهر فبراير الجاري موعدا للمباراة المؤجلة بين الشباب والفحيحيل على ملعب الاول والتي كانت مقررة الاثنين الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الاولى وتم تأجيلها بناء على قرار الحكم عمار اشكناني بسبب تأخر وصول رجال الامن وسيارة اسعاف الى الملعب، كما قررت اللجنة ترحيل مباراة الشباب امام خيطان التي كانت مقررة في الواحد والعشرين من نفس الشهر لتقام في الثالث والعشرين منه لاتاحة المجال امام الشباب اخذ راحة كافية بعد مواجهة الفحيحيل.

من جهة اخرى تقام ثلاثة مباريات في السادسة وخمس دقائق من مساء غد تجمع الاولى برقان المتصدر بـ14 نقطة مع الصليبيخات الثالث بـ12 على ملعب ناصر العصيمي ويلعب في الثانية الفحيحيل ثاني الترتيب بـ13 نقطة مع الساحل السادس بـ5 نقاط على ملعب الشباب، ويلتقي في الثالثة اليرموك الرابع بتسع نقاط مع الشباب الخامس بذات الرصيد على ستاد عبدالله الخليفة.

من جابنه شدد محمد دهيليس مدرب برقان على اهمية مباراة فريقه امام الصليبيخات وقال : لاشك في ان مستوى فريق الصليبخات يشهد تطورا ملحوظا ومن مباراة الى اخرى، خصوصا بعد تدعيم صفوفه بلاعبين محترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية لكننا في المقابل جاهزين للمواجهة وكلي ثقة باللاعبين لتقديم عطاءات واداء مميز يكفل لهم الخروج بنتيجة ايجابية.

وأضاف دهيليس ان برقان سيفتقد خدمات لاعبيه عبدالرحمن البناي وناصر راكان لعقوبة الايقاف وخروجهما بالبطاقة الحمراء في المباراة الماضية امام الساحل لكنه يملك البدلاء القادرين على سد النقص وتعويض غياب الثنائي راكان والبناي على الرغم من ما يملكاه من خبرة وقيمة اضافية في الفريق.