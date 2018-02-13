واصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» أداءه المتميز في جميع المؤشرات وحصد جوائز مرموقة على مستوى المجموعة بلغ عددها 28 جائزة خلال عام 2017 من جهات عالمية تقديرا لانجازات شملت مختلف المجالات بما فيها الريادة في صناعة التمويل الاسلامي، والنهج المثالي لرؤية وستراتيجية البنك في خدمة العملاء، وطرح أفضل الخدمات والمنتجات، والنجاح في تبني اخر التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية، والريادة في الخدمات التمويلية، والبنك الاسلامي الأكثر أمانا، وغيرها من المجالات التي غطت جميع أعمال وأنشطة البنك على مستوى الكويت والمجموعة.

حصد «بيتك» الجوائز من جهات عالمية مرموقة متخصصة في عالم المال والاعمال قامت بعملية التقييم وفق معايير عالمية دقيقة ومهنية تقيس عناصر الجودة ومكانة البنك ومساهماته، وأسس ومؤشّرات مالية، وعناصر التميز والمبادرة والابتكار في المنتجات والخدمات، وكفاءة الأداء والانتشار الجغرافي، ومؤشرات حقوق الملكية، وقوة مؤشر كفاية رأس المال وإجمالي الموجودات، ورضا العملاء، والعلاقات الستراتيجية، والالتزام بالمعايير الاخلاقية، وذلك وفق توصيات لجنة تحكيم خاصة مؤلفة من خبراء ومحللين متخصصين في قطاع الصيرفة الإسلامية من جميع أنحاء العالم، حيث أكدت جميع هذه المعايير أن «بيتك» يستند على أرضية صلبة، ويتميّز بأداء مهني رفيع المستوى، وعمل منهجي وتنوع وقدرة على المنافسة، وريادة في صناعة التمويل الإسلامي عالميا، وتميز في تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية رسخت مكانته الرائدة عالميا.

فقد حصد «بيتك»، ثلاث جوائز من مجلة ذا بانكر «The Banker» العالمية، المتخصصة في الشؤون المصرفية والتابعة لمجموعة «FinancialTimes» البريطانية الشهيرة، وهي جائزة «بنك العام» في العالم لعام 2017، وجائزة «بنك العام» في الشرق الأوسط، و»بنك العام» في الكويت على مستوى البنوك الإسلامية.

كما نال «بيتك» جائزة «أفضل مزود للتمويل الاسلامي للمشاريع في العالم» من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية Global Finance لعام 2017، وجائزة «افضل مؤسسة مالية صاعـدة في العالم» لـ «بيتك- ألمانيا» KT Bank، وذلك في حفل الجوائز الذي أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بالاضافة الى جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في تركيا لـ «بيتك- تركيا» من نفس المجلة. واحتفظ «بيتك» بمركزه الاول كأكثر البنوك الاسلامية امانا في الكويت ضمن قائمة قائمة اكثر البنوك امانا التي تعدها وتنشرها مجلة «غلوبل فايننس» العالمية.

كما توّج البنك بجائزة «أفضل بنك رقمي للعملاء» في الكويت، ضمن قائمة أفضل البنوك الرقمية في الشرق الاوسط من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية للعام 2017، للكفاءة العالية في الخدمات الرقمية، والنمو في حجم العملاء الرقميين، والتصميم المبتكر للمنصات الإلكترونية.

كما منحته «غلوبل فاينانس» جائزة أفضل منتج مبتكر لوديعة النوير، ومنحت «بيتك – تركيا» جائزة أفضل منتج مبتكر لبطاقة الائتمان الجديدة «ساغلام» ضمن قائمة المبتكرين في التمويل الإسلامي لعام 2017.

وفاز «بيتك-تركيا» بجائزة أفضل مركز بحث في قطاع البنوك والتمويل في تركيا من هيئة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية.

ومنحت مجلة ايميا فاينانس «Emea Finanace» أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الاقتصادية، مجموعة «بيتك» عدداً من أهم الجوائز للعام 2017 وهي: أفضل بنك إسلامي في الشرق الاوسط، وأفضل بنك إسلامي في الكويت، وافضل بنك على مستوى الكويت، إضافة الى منح «بيتك- البحرين» جائزة افضل بنك اسلامي في البحرين، وتوجت جوائزها بتسمية «بيتك» البنك الاكثر ابتكاراً على مستوى منطقة الشرق الاوسط.

وفاز «بيتك» بـ4 جوائز من مجموعة التمويل الاسلامي «إسلاميك فايننس نيوز» العالمية «IFN»، وهي جائزة افضل بنك اسلامي بالكويت لعام 2016، و»أفضل ممول صفقة في الكويت» والتي فاز بها عن مشاركته في ترتيب صفقة صكوك من الشريحة الاولى بقيمة 250 مليون دولار لبنك بوبيان، و»أفضل صفقة مشاركة» وذلك عن المشاركة بترتيب صفقة مرابحة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بقيمة 4.9 مليار دولار، و«صفقة العام بالدولار الاميركي» عن صفقة استحواذ عقاري لمقر «باناسونيك» في ولاية نيوجرسي الأميركية، بقيمة 165 مليون دولار.

وحصد «بيتك» جائزة تقديرية من ماستركارد لتطبيقه خدمة مدعومة بخدمة «MDES» كأول بنك في الشرق الاوسط وإفريقيا في المحفظة الرقمية KFH Wallet.

ونال «بيتك»، جائزة «افضل المؤسسات في الكويت لعام 2017» من مجلة «فوربس للشرق الاوسط»، وذلك ضمن حفل الجوائز الذي عقد لتكريم المؤسسات التي عززت نمو الاقتصاد الكويتي.

وحصد «بيتك» 5 جوائز في الملتقى الاعلامي العربي الذي أقيم بالتعاون مع وزارة الاعلام والجمعية الكويتية للاعلام والجمعية الدولية للاعلان فرع الكويت، منها 3 جوائزعن الابداع الاعلاني، وجائزتين لتحقيق المركز الأول على القطاع الخاص في الكويت، الاولى بمجال العلاقات العامة والثانية بالمسؤولية الاجتماعية عن عام 2017. كما فاز «بيتك» بجوائز قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء، وذلك ضمن جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء عن عام 2017.