المهندي: المدينة التعليمية تضم أكثر من 59 جنسية ونود الاستفادة لدول “الخليجي”

كتب – محمد الفودري:

افتتحت مؤسسة قطر للتعليم أول معرض لمدينتها التعليمية في الكويت صباح أمس في أرض المعارض والذي يقام خلال الفترة من 12 حتى 14 الجاري، بحضور الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان، وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي بمشاركة ثماني جامعات الأميركية وأوروبية بالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة الوطنية.

وعقب جولة بالمعرض قالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان إن هناك تخصصات ممتازة تقدمها مؤسسة قطر، ناصحة الطلبة باختيار التخصصات التي تعود بالنفع على دولة الكويت، وأكدت السنان بأن هناك جامعات تحت مظلة مؤسسة قطر معتمدة لدى التعليم العالي ويمكن للطلبة الحصول على بعثات مباشرة لها فور حصولهم على القبول.

من جهته قال العضو الدائم في مجلس إدارة مؤسسة قطر وعضو مجلس أمناء مؤسسة قطر سعد المهندي إن المعرض يأتي كمبادرة من مؤسسة قطر لتعريف طلابنا وطالباتنا في دولة الكويت بالفرص المتاحة من البرامج التعليمية المتميزة في قطر، مشيرا إلى أن مؤسسة قطر تنطلق من رؤيتها الأساسية وهي تنمية العنصر البشري والاستثمار فيه واطلاق قدراته من خلال التعليم المتميز وتوفير البرامج التعليمية المتميزة من خلال أفضل الجامعات بالعالم.

وأضاف المهندي «هناك برامج بحثية في المدينة التعليمية لإثراء العملية التعليمية وكما هو معروف فإن أي جامعة عالمية متميزة تحتاج إلى البحث العلمي كجزء من منظومتها حتى تتمكن من أداء رسالتها بشكل متميز، وتشارك معنا في هذا المعرض ثماني جامعات من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة في تخصصات مهمة مطلوبة في سوق العمل بدول مجلس التعاون، كالهندسة والطب والكمبيوتر والاقتصاد والاعلام والاتصال إذ تم اختيار أفضل البرامج من أفضل الجامعات بالعالم».

وأكد المهندي بأن مؤسسة قطر وبتوجيهات من رئيسة مجلس الإدارة سمو الشيخة موزة بنت ناصر أن الطالب الكويتي متى حقق متطلبات القبول يتم قبوله مساواة مع المواطن القطري، متمنيا في الوقت نفسه بأن يكون هذا المعرض فرصة للطلبة وأهاليهم للتعرف على الامكانيات الموجودة في المدينة التعليمية، واضاف يمكن للطالب بأن يتخصص في مجال معين ويقبل في تخصص مساند في جامعة أخرى وهذا الأمر لم يحصل في أي مكان بالعالم.

وأشار إلى أن مؤسسة قطر تطمح بأن يقام هذا المعرض سنويا لأهمية استقطاب الطلبة الكويتيين لإثراء العملية التعليمية في المدينة التعليمية، موضحا بأن المدينة التعليمية تضم أكثر من 59 جنسية يأتون من أقطار العالم المختلفة، لذلك نود بأن تستفيد دول الخليج من تواجد هذه الجنسيات وهذا التميز في الجامعات التي تتمتع باستقلالية تامة، والشهادة الممنوحة للطلبة تصدر كشهادة من مركز الجامعة الأساسية وليس الفرع، كما أن الطلبة الكويتيين الدارسين في المدينة التعليمية مميزون جدا ومن المتفوقين وعددهم كبير في عدد من الجامعات.

وذكر المهندي بأن الدراسة في كلية الطب من جامعة وايل كورنيل بالولايات المتحدة الأميركية تحتاج 11 سنة دراسية، مشيرا إلى أنه تم اختصار هذه الفترة إلى ست سنوات دراسية ليتخرج الطالب ويصبح طبيبا في فرع قطر.

وأوضح المهندي أن هناك جامعات وضعت متطلبات عالية جدا للقبول فيها، وبالتالي يجب على الطالب البدء في التحضير والتخطيط للجامعة التي يرغب الدراسة فيها من السنة الحادية عشر من الثانوية.