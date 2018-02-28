مؤشرات اقتصادية عربية

السعودية: مراجعة الزكاة على البنوك والشركات المالية

بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الملف المتعلق بطريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية . وكشف بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن وزير المالية قدم عرضاً حول هذا الموضوع بناء على توجيه من ولي العهد لمراجعة القرار الوزاري رقم 1005 الصادر في نوفمبر من عام 2010 والمتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية. لكن البيان لم يفصح عن التوصيات الصادرة في هذا الشأن. كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن رؤية السعودية 2030 والتقدم المحرز خلال العام الماضي، إضافة إلى ميزانية الربع الرابع من العام الماضي ومؤشر النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومؤشرات العجز والدين العام.

وقال محلل الأسواق مقبل السلمي في مقابلة مع “العربية”، إن البنوك السعودية لم تتأثر بشكل كبير باختلاف وجهات النظر في تحديد قيمة الوعاء الزكوي، لكون أن التوصيات لم تعلن بهذا الصدد بعد، ولم تزل المسألة قيد النقاش.

وأشار السلمي إلى مؤثرات أخرى لا تقل أهمية على القطاع المصرفي السعودي، من أبرزها المعيار رقم 9 المتعلق بكيفية احتساب مخصصات التعثر لجهة طبيعة كل مؤسسة متأخرة عن السداد، وهذا سيؤثر على طبيعة المخصصات وطبيعة التمويل الجديد.

وتوقع السلمي أن تكون بنوك السعودية أكثر حرصا عند منح التمويل بموجب متطلبات المعيار رقم 9، وهذا سيكون عاملا مهما في تحليل أداء القطاع المصرفي، بجانب العوامل الإيجابية الأخرى، وأبرزها توقعات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

الإمارات: عدم زيادة الرسوم الاتحادية لـ 3 سنوات مقبلة

قرر مجلس الوزراء الإماراتي امس عدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ترسيخا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعما للقطاعات الصناعية والتجارية واستقطابا لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتغريدات على حسابة في تويتر، إن تنافسية دولة الإمارات هي أولوية بالنسبة لحكومة الإمارات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية الجديدة، ومبادرات لشباب الإمارات ليستفيدوا بشكل مباشر من مسيرتنا التنموية.

كما أقرّ مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد الستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي وصفها الشيخ محمد بأنها تهدف إلى تطوير تصاميم حكومية مستقبلية وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان.

وأوضح أن الستراتيجية الجديدة ستركز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل ومهارات المستقبل والبيئة والمياه وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء. وقال إن “هدفنا تغيير نمط التفكير في القطاعين الحكومي والخاص نحو ابتكار حلول للمستقبل”.

البحرين تُطبِّق نظامًا جديدًا للحدّ من تعثر إنهاء المشاريع العقارية

تعتزم مملكة البحرين الشروع في تطبيق تنظيم جديد يعمل على الحد من تعثر المشاريع العقارية، خصوصاً مشاريع البيع على الخريطة، كما يصون التنظيم الجديد الذي سيجري تطبيقه بداية من الشهر الجاري المقبل، على حفظ حقوق الجميع في السوق العقارية البحريني، وذلك بعد الإعلان عن إطلاق مؤسسة التنظيم العقاري.

وكانت مملكة البحرين قد أعلنت الإبقاء على الرسوم العقارية وعدم شمولها بالزيادة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق العقارية لمنع أي إرباك قد تتعرض له السوق خلال الفترة المقبلة. وستفرض البحرين على الشركات التي تسوق مشاريع على الخريطة توفير ضمان مالي بحد أدنى 20 في المائة من قيمة العقار الذي ستطرحه، سواء كان ذلك سيولة مالية أو عبر ضمان بنكي أو أداة مالية، كما ستمنع عمل جميع الوسطاء والمثمنين العقاريين غير المرخص لهم مطلع بداية من أغسطس المقبل، بعد منحهم 6 أشهر لتقنين أوضاعهم المهنية.

الأردن يخفض أسعار البنزين والسولار لشهر مارس

خفضت الحكومة الأردنية، امس، أسعار البنزين والسولار (الديزل) لشهر مارس المقبل بنسب تراوحت بين 0.6 – 1.5 في المئة، فيما ثبتت أسعار كل من الكاز واسطوانات الغاز المنزلي.

وبموجب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم، تم تخفيض سعر البنزين 90 الأكثر استخداما في المملكة بنسبة 0.6 في المئة، إلى 760 فلسا (1.071 دولار) لليتر الواحد.

كذلك، خفضت الوزارة سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 1.5 في المئة، إلى 985 فلسا (1.38 دولار) لليتر الواحد.

وخفضت الحكومة سعر السولار بنسبة 0.8 في المئة ليصبح 560 فلسا (789 سنتا) لليتر.

لجنة تسعير المشتقات النفطية، قررت تثبيت سعر الكاز لشهر مارس القادم عند 520 فلسا (733 سنتا)، وكذلك تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير (9.8 دولارات).

ويعدل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناء على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يوما تسبق موعد التعديل.

ورفعت الحكومة مع بداية العام حالي ضريبة المبيعات بمقدار 6 في المئة، على بنزين (90 أوكتان) إلى 10 في المئة، بدلا من 4 في المئة، كما رفعت الحكومة الضريبة على بنزين (95 أوكتان) من 24 في المئة إلى 30 في المئة.