مؤشرات اقتصادية

التضخم السنوي في مدن مصر يهبط إلى 17٫1٪ يناير الماضي

القاهرة – رويترز:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر امس ان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض الى 17٫1 في المئة في يناير من 21٫9 في المئة في ديسمبر.

وكان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35 في المئة في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الاسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 في اطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لانعاش الاقتصاد.

وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث لدى فاروس للاوراق المالية انه على الرغم من أن الارقام تدعم خفض الفائدة فان البنك المركزي المصري قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير.

وأضافت نعتقد أنه مازالت هناك فرصة كبيرة لابقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع. اذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0٫5-1 نقطة مئوية.

قال صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي انه يتوقع انخفاض التضخم الى 12 بالمئة بحلول يونيو ثم الى معدل في خانة الاحاد بحلول 2019.

نفط الهلال الإماراتية تنوي مضاعفة إنتاج الغاز بالعراق

أبوظبي-رويترز: قال رئيس شركة نفط الهلال التي مقرها الامارات أمس الخميس ان شركة الطاقة تعتزم زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي بمشروعها بيرل بتروليوم في شمال العراق بواقع 80 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول أكتوبر و500 مليون قدم مكعبة يوميا في غضون ثلاث سنوات.

وأضاف بدر جعفر خلال مؤتمر ان نفط الهلال حريصة أيضا على دخول قطاع النفط والغاز في جنوب العراق. وقال ان بيرول تنتج في الوقت الحالي 330 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز و20 ألف برميل يوميا من المكثفات في شمال العراق.

بيرل مملوكة بنسبة 35 في المئة لنفط الهلال و35 في المئة لدانة غاز التابعة لنفط الهلال وعشرة بالمئة لشركة أو.ام.في النمساوية وعشرة بالمئة لمجموعة ار.دبليو.اي الالمانية وعشرة بالمئة لشركة ام.أو.ال المجرية.

وقال جعفر ان غلفتينر وهي شركة لادارة الموانئ والانشطة اللوجيستية مملوكة لنفط الهلال تهدف الى اغلاق استحواذ في الساحل الشرقي للولايات المتحدة هذا العام.

وأضاف أنه اذا أُغلق الاستحواذ بنجاح فان غلفتينر ستستثمر 350 مليون دولار اضافية على مدى عشر سنوات في الولايات المتحدة بالاضافة الى خطط الشركة في محطة الحاويات كانافيرال. وتشغل غلفتينر في الوقت الحالي ثمانية مرافئ في أنحاء العالم بما في ذلك محطة في الولايات المتحدة.

… والعراق يبني مصفاة نفط قرب كركوك

كركوك- رويترز: قالت وزارة النفط العراقية في بيان امس الخميس ان العراق وقع اتفاقا لبناء مصفاة نفطية بطاقة 70 الف برميل يوميا قرب مدينة كركوك بشمال البلاد.

“ايني” الإيطالية تعلن اكتشافاً جديداً للغاز في مياه قبرص

روما – كونا: أعلنت مجموعة (ايني) النفطية الايطالية امس اكتشافا جديدا للغاز الطبيعي في المياه الاقليمية لقبرص معتبرة اياه امتدادا لعمليات البحث في حقل (ظهر) المصري.

وقالت المجموعة في بيان ان الاكتشاف الجديد من الغاز الطبيعي يقع تحت سطح مياه البحر المتوسط في حقل (كاليبسو 1) المحفور على عمق 2074 مترا من المياه وبعمق يصل الى نحو 3800 متر.

وأضاف البيان ان حقل (كاليبسو 1) يعد اكتشافا واعدا للغاز ويؤكد امتداد “موضوع بحث حقل ظهر” الضخم في المياه المصرية الى داخل الحدود البحرية لقبرص، موضحا ان اجراء تقييم دقيق لحجم الاكتشاف الجديد “يستلزم دراسات جديدة وبرنامجا للترسيم”.

وبحسب البيان فان (إيني) التي تعمل في قبرص منذ 2013 هي مشغل في احد اجزاء الحقل (كاليبسو 1) والذي تتناصف امتيازه مع شركة (توتال) الفرنسية.

غازبروم: خفض الإنتاج مع أوبك قد يستمر للنصف 1من 2019

لندن – رويترز: قالت كازيروم نفط الروسية امس ان التعاون مع منتجي أوبك بشأن خفض انتاج النفط قد يستمر حتى النصف الأول من 2019.

وقال سيرجي فاكولينكو مدير التخطيط الستراتيجي ان الشركة تضع خططها على أساس ذلك الافتراض.

بدء ضخ الغاز بخط أنابيب جديد شمال غرب الجزائر

الجزائر- رويترز: بدأت الجزائر ضخ الغاز عبر خط أنابيب جديد ينقل انتاج حقول في شمال غرب البلاد من بينها رقان شمال وتوات وتيميمون.

وقال مسؤول بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك للصحافيين في موقع حقل حاسي الرمل للغاز امس ان طاقة خط الانابيب تبلغ 8٫8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتكلفته 88 مليار دينار جزائري “774 مليون دولار”.

وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور “نحن فخورون جدا بهذا المشروع لان شركات جزائرية أنشأته بنسبة 100 في المئة”.

وتضررت الجزائر عضو أوبك بشدة جراء هبوط أسعار النفط العالمية وواجهت صعوبة في جذب الاستثمارات في مجال الطاقة للمساعدة على تطوير حقول جديدة وزيادة الانتاج الحالي.