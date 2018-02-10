مؤشرات اقتصادية

تراجع الإيجارات في دبي بنسبة 11.1٪

أظهر قطاع العقار السكني في دبي مؤشرات ضعيفة للتعافي بعد تراجعه لثلاث سنوات.

فقد شهدت الأسعار تراجعاً آخر في العام 2017 بعد استقرارها في 2016 نظراً لتجاوز وفرة المساكن نمو الطلب. إذ تشير شركة أستيكو العقارية إلى تراجع أسعار الشقق والفلل بواقع 7.8٪ و5.6٪ على التوالي وأساس سنوي في الربع الرابع من العام 2017، مسجلة أسرع وتيرة تراجع منذ فترة. وقد تراجعت الأسعار بواقع 16٪ إلى 19٪ من أعلى مستوياتها التي بلغتها منذ ثلاث سنوات.

وقد جاءت البيانات والمؤشرات الأخرى أيضاً مؤكدة على هذه الوتيرة، حيث يشير مؤشر “ريدن” للنشاط العقاري في دبي إلى تراجع أسعار الفلل والشقق بواقع 1.9٪ و3.5٪ على التوالي وعلى أساس سنوي خلال الربع الرابع. ويظهر مؤشر فاي دار للمنازل إلى تراجع نشاط سوق العقار السكني في دبي.

وبجانب تدني الأسعار، شهدت الإيجارات أيضاً تراجعاً، حيث تشير “أستيكو” إلى تراجع الإيجارات بواقع 11.1٪ على أساس سنوي للشقق وبواقع 9.6٪ على أساس سنوي للفلل وذلك في الربع الرابع، ذلك بالإضافة إلى تسارع وتيرة تراجعهما منذ بداية العام.

وجاءت أسعار الإيجارات متدنية مثل أسعار المبيعات، وذلك بواقع 19٪ إلى 20٪ من أعلى المستويات التي حققتها سابقاً. ومع ذلك قد لا تعكس هبوط الأسعار كامل الضغوط التي يواجهها سوق العقار، حيث أن هنالك حوافز غير سعرية ناتجة عن عوامل أخرى كشروط دفع أفضل أو فترات بدون إيجار. ومع تراجع الإيجارات بشكل أسرع من أسعار المبيعات، شهدت عوائد العقارات الاستثمارية المزيد من الضغوط.

ومن المتوقع أن تستمر وفرة المعروض من المساكن، والتي تعد أهم عامل وراء ضعف سوق العقار مؤخراً، بالارتفاع في الفترة القادمة، وذلك حسب توقعات وكالة العقارات التجارية “جونز لانج لاسال”، حيث تتوقع ارتفاع وفرة المساكن إلى 9٪ هذا العام. ومن المحتمل أن تضيف العديد من مشاريع التطوير السكنية الجديدة 17 ألف شقة إلى سوق العقار في العام 2018، والتي يأتي من ضمنها منطقة أبراج بحيرات الجميرا وضاحية الخليج التجاري وبرج “إيجل هايتس” في مدينة دبي الرياضية و”سيرينيا ريزدنس” في نخلة جميرا.

وبالرغم من أنه من المتوقع أن تتباطأ حركة المشاريع قليلاً في النصف الثاني من 2018، إلا أن توقعات ارتفاع وفرة المساكن في العام 2019 عند 8٪ لا تزال ضخمة.

لبنان دخل نادي الدول النفطية

بيروت- “السياسة”:

أكّد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل في كلمة له خلال الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقيتي التنقيب عن النفط والغاز في “بيال”، أننا “نلتقي اليوم في بداية مسار جديد اسسنا له، نختتم مسار اليوم حققنا فيه هدفين لدورة التراخيص الاولى وهما الحفاظ على موارد لبنان والعمل على تحقيق اكتشاف تجاري في مياهنا”.

وقال: “نعلن للعالم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية بصورة عملية”، مشيرا إلى أنّه “خسرنا عشرات السنين في المسار البترولي وكانت المحاولات على الورق وبعد استعادة المبادرة الاولى خسر لبنان 4 سنوات”، داعيا “الجهات المعنية الى تلافي اي خسارة في الوقت بالمستقبل وهذا يندرج في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة”.

وأوضح أنّه يجب العمل على تحقيق الامن الطاقوي وترشيد الانشطة البترولية والسعي الى جذب الاستثمارت لخلق القيمة للاجيال الحالية والقادمة»، مؤكّدًا ان «النجاح في تحقيق اكتشاف تجاري يؤمن توفير مصدر طاقة اقل كلفة وتلويث وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بالاضافة الى خلق فرص للمستثمرين وللعمال اللبنانيين كما تحويل الثروة النفطية الى ثروة مالية متجددة.

قال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال مشاركته بحفل التوقيع: “لقد حققنا حلما كبيرا ولبنان دخل اليوم مرحلة جديدة”.

كونسورتيوم هندي يشتري حصة في امتياز لبترول أبوظبي

دبي-رويترز: قالت مصادر مطلعة ان كونسورتيوم تقوده شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية وقع عقدا لشراء حصة في امتياز نفطي بحري تابع لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.

وسيكون الكونسورتيوم أول شريك يحصل على حصة في الامتياز البحري.

وقال أحد المصادر ان الكونسورتيوم يشمل أيضا مؤسسة النفط الهندية وبهارات بترو ريسورسيز وهي وحدة أنشطة المنبع التابعة لشركة التكرير بهارات بتروليم.

وقالت المصادر لرويترز ان الكونسورتيوم سيحصل على حصة تصل الى عشرة بالمئة في إحدى مناطق الامتياز.

وأضافت المصادر أن من المتوقع صدور اعلان رسمي بهذا الشأن اليوم.

كانت أدنوك المملوكة للدولة أعلنت في أغسطس أنها ستقسم امتياز نفطي بحري تديره شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية “أدما العاملة” الى منطقتين أو أكثر بشروط جديدة بهدف تحقيق قيمة اضافية وزيادة فرص الشراكة.

ينتهي امتياز أدما العاملة الحالي الذي تملك أدنوك حصة 60 في المئة منه وتعتزم الاحتفاظ بها في مارس.

وينتهي نحو 700 ألف برميل من النفط يوميا ومن المتوقع أن تصل طاقته الانتاجية الى نحو مليون برميل يوميا بحلول عام 2021.