مؤشرات اقتصادية

“المركزي السعودي” يتوقع صعود التضخم في الربع الأول 2018

الرياض – الأناضول: توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”، ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأرجع المركزي في في تقرير توقعات أسعار المستهلك، الصادر امس، الارتفاع، نتيجة تطبيق بعض برامج الإصلاح الاقتصادي، ممثلة بضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة وتعديل أسعار الطاقة المباعة في السوق المحلية.

مسح سابق للأناضول استنادا لأرقام المركزي السعودية والهيئة العامة للإحصاء في المملكة، أظهر انكماش التضخم في السعودية منذ مطلع 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بمتوسط 0.3 في المئة على أساس سنوي.

مؤسسة النقد العربي قالت في تقريرها اليوم، إن التضخم ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في الربع الرابع 2017، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2016.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لمؤشر أسعار السلع الأساسية، إلى انخفاض الضغوط التضخمية لعام 2018.

وبدأت المملكة في يوليو الماضي، فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بين 50 – 100 في المئة، فيما بدأت العام الجاري تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، ورفع أسعار الطاقة.

مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في 2018

القاهرة – رويترز: قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية امس ان بلاده تستهدف طرح سندات دولية جديدة بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة 2018-2019.

تأتي تصريحات كجوك لقناة العربية بعد أيام قليلة من طرح مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار.

وباعت مصر سندات قيمتها 1٫25 مليار دولار لاجل خمس سنوات بعائد 5٫58 في المئة وأخرى بقيمة 1٫25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6٫59 في المئة اضافة الى 1٫5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7٫9 في المئة.

وأضاف كجوك “انخفاض أسعار الفائدة والاقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا باصدار المزيد من السندات المحلية”.

وبلغت استثمارات الاجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20٫2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية الاسبوع.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34٫45 في المئة الى 80٫8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ اصلاحات سعيا لانعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف واقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل واقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الافلاس.

الى ذلك قال مصدران في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” امس ان مصر اتفقت مع انجي الفرنسية على توريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسيل في الربع الثاني من 2018.

وكانت مصادر تجارية قالت لرويترز في يناير: ان “ايجاس” رتبت تسلم خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسيل لصالح مصر في الربع الثاني من 2018.

لكن مصدرا في ايجاس قال لرويترز امس “الاتفاق تم على ثلاث شحنات فقط خلال الربع الثاني من هذا العام مع شركة انجي لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي”.

ومن المتوقع أن يتقلص احتياج مصر لاستيراد الغاز المسيل هذا العام بعد بدء الانتاج من عدة حقول غاز كبيرة ويسعى البلد لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.

3 مليارات دولار خسائر بنوك هندية من عملية احتيال

نيودلهي – رويترز: توقعت ادارة الضرائب في الهند أن تتضرر البنوك المحلية من خسائر تتجاوز قيمتها الثلاثة مليارات دولار نتيجة لقروض وضمانات جرى تقديمها لشركات ألماس في خضم عملية احتيال ضخمة مزعومة في بنك البنجاب الوطني الذي تديره الدولة.

وأشارت الادارة في مذكرة اطلعت عليها رويترز الى أنه بحلول مارس 2017 كانت البنوك قدمت قروضا وضمانات بقيمة تصل الى 176٫32 مليار روبية “2٫74 مليار دولار” لشركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وعمه ميهول تشوكسي.

ووفقا لمذكرة داخلية أعدتها سلطات الضرائب في تحقيقها المبدئي بشأن أكبر قضية احتيال مصرفي في الهند من المفترض أن تكون القروض والضمانات زادت منذ ذلك الحين مع احتمال أن يكون اجمالي “الاضرار” التي ستلحق بالبنوك الهندية “قد تجاوز” الثلاثة مليارات دولار بكثير.

1٫5٪ نمو احتياطي الأردن من العملات الأجنبية في يناير

عمان – رويترز: أظهرت أرقام للبنك المركزي الاردني امس نمو احتياطي العملات الاجنبية في يناير الماضي 1٫5 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية 2017.

وبلغت قيمة الاحتياطي الاجنبي للمملكة في نهاية يناير نحو 12٫44 مليار دولار مقارنة مع نحو 12٫25 مليار دولار في نهاية 2017.

وبدأ الاحتياطي الاجنبي في الاردن يتأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الاجنبي.