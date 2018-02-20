مؤشرات اقتصادية

“المركزي” البحريني: النمو قد يتسارع بسبب النفط

المنامة- رويترز: قال محافظ مصرف البحرين المركزي امس ان النمو الاقتصادي لبلاده قد يتسارع بفضل تعافي أسعار النفط منذ منتصف 2017 لكنه نبه الى ضرورة أن تتوخى الحكومة الحذر فيما يتعلق بعجز الميزانية.

وقال المحافظ رشيد محمد المعراج خلال مؤتمر استثماري في البحرين انها مسألة وقت فحسب قبل أن تبدأ البحرين العمل بضريبة القيمة المضافة لتقوية ايرادات الدولة.

والاوضاع المالية العامة للبحرين من بين الاضعف في دول الخليج العربية الست الغنية المصدرة للنفط. وتضع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى ديون البحرين ضمن الفئة “العالية المخاطر”. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الحكومة عجزا قدره 11٫9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.

وعلى الرغم من ذلك قال المعراج امس ان مزيدا من التقشف يبدو حتميا. وتابع أن فرض ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها السعودية والامارات الشهر الماضي هو مسألة وقت فحسب بينما تدرس السلطات كيفية اصلاح الدعم بطريقة عادلة.

وأضاف المعراج أن هناك توازنا بالغ الدقة بشأن كيفية التعامل مع الوضع المالي بين الكبح والتعامل بلطف مع المشكلات المالية.

وتغطي البحرين عجز الميزانية جزئيا من خلال الاقتراض الخارجي. وقال المعراج ان الحكومة ستعود الى سوق الدين قريبا لكنه أقر بأن زيادة أسعار الفائدة العالمية تشكل تحديا لخطط اصدار السندات.

S&P: تباطؤ العقارات بدبي سيستمر حتى 2020

دبي- رويترز: قال محللون من ستاندرد اند بورز امس ان أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما بين عشرة و15 بالمئة في العامين القادمين بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الامارات.

تأتي التوقعات القاتمة للقطاع بعدما هبطت أسعار السكن في دبي بما بين خمسة وعشرة بالمئة في 2017 وبدأ ضعف السوق العقارية أيضا في الاضرار بكبار المطورين في الامارة.

وقالت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد اند بورز “نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خلال العام الحالي والقادم على الاقل قبل أن تستقر الاسعار في 2020 وليس قبل ذلك”.

وقالت ستاندرد اند بورز ان الايجارات في أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضا تحت ضغوط وان الفنادق ستضطر لقبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الاشغال.

وأسعار العقارات منخفضة بما بين 16 و19 بالمئة من مستويات الذروة التي كانت قد سجلتها قبل أكثر من ثلاث سنوات وفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في تقرير هذا الشهر.

وأبلغت جاجتياني الصحفيين أن معرض دبي اكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد.

لكنها حذرت من أن قطاع العقارات مازال يواجه خطر “الافراط في البناء” الذي ستظهر تداعياته بعد 2020.

وتوقع تقرير جونز لانج لاسالز لسنة 2017 نمو المعروض السكني المخطط له في دبي تسعة بالمئة في 2018 وسبعة بالمئة في 2019.

حقل غاز فضائي يفوق ثروة الأرض

ذكر تقرير لصحيفة «ميرور» البريطانية أن الغاز الذي يحويه «تيتان» أكبر أقمار كوكب زحل، يفوق ثروة كوكب الأرض من الغاز الطبيعي بمئات المرات.

وأوضح التقرير أنه طبقا للعلماء، الذي أشرفوا على مهمة المركبة «هيوجينز»، التي جمعت بيانات عن القمر العملاق، فإن «تيتان» يحتوي على بحيرات ضخمة من الميثان السائل والإيثان عوضا عن مخزوناته تحت السطح.

ويعتقد الباحثون أن «تيتان» مغطى بمادة كاربونية لؤلؤية تجعله مصنعا عملاقا للمواد الكيماوية العضوية.

لكن حقل الغاز العملاق هذا لن يكون سهل المنال، إذا نفدت الاحتياطيات على كوكب الأرض، نظرا للطبيعة العدائية للقمر الغازي.

ويبعد «تيتان» نحو مليار ميل من الشمس وهو أكبر قليلا من قمر الأرض، وهو في حالة مجمدة نظرا لأنه لا يتعرض سوى لنسبة 1 بالمئة من أشعة الشمس التي تصل للأرض.

أرباح “HSBC” تقفز 142٪ الى 17٫2 مليار دولار

هونغ كونغ- “رويترز” – ارتفعت أرباح اتش.اس.بي.سي 142 بالمئة لعام 2017 142 بالمئة قبل الضرائب مع تجنب البنك لتكاليف اعادة هيكلة بمليارات الدولارات كانت قد انعكست سلبا على نتائج 2016 لكن نمو الربح جاء دون التوقعات بفعل تكاليف ناجمة عن تغييرات ضريبية أمريكية.

وأعلن أكبر بنك في أوروبا من حيث القيمة السوقية امس ربحا قبل الضريبة بلغ 2ر17 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 1ر7 مليار دولار قبل سنة.

وهذا أقل من توقعات لتحقيق 7ر19 مليار دولار في بيانات تومسون رويترز التي تستند الى توقعات من 17 محللا.

ولم تضع جميع تلك التوقعات في الحسبان التكاليف الناتجة عن خفض الولايات المتحدة لضرائب الشركات الذي اضطر البنوك لتحمل خسائر في الاصول الضريبية المرحلة التي كونتها خلال فترات تكبد خسائر.

وقال البنك في بيان ان نتائجه المالية للعام 2017 تشمل تحمل 3ر1 مليار دولار فيما يتعلق “باعادة حساب الارصدة الضريبية المرحلة في الولايات المتحدة” بما يتماشى مع انخفاض الضريبة الاتحادية الامريكية الى 21 بالمئة اعتبارا من 2018.

وأوضح البنك أن ايراداته ارتفعت الى 4ر51 مليار دولار من 48 مليارا قبل عام.

أردوغان: طرح 25٪ من بورصة أسطنبول للاكتتاب

اسطنبول- “رويترز”: قال همت قرة داغ رئيس مجلس ادارة بورصة اسطنبول امس ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعطى أوامره بطرح 25 بالمئة من البورصة للاكتتاب العام.

وأضاف قرة داغ خلال مؤتمر صحافي أن حكم عمليات الطرح العام بالبورصة هذا العام لن يقل عن عشرة مليارات ليرة “65ر2 مليار دولار”.

“الدولار يساوي 7670ر3 ليرة تركية”