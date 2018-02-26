مؤشرات اقتصادية

الذهب يصعد مع هبوط الدولار وأنظار السوق على رئيس “الاحتياطي الاتحادي”

واشنطن – رويترز: ارتفعت أسعار الذهب امس مدعومة بانخفاض الدولار مع هبوط عوائد السندات الاميركية بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل أول شهادة أمام الكونغرس لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الاميركي” الجديد جيروم باول.

ويدلي باول بشهادته بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوي للبنك المركزي غدا الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الاميركي اليوم.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 8ر0 في المئة الى 1338٫97 دولار للاوقية “الاونصة” بعد أن صعد الى 1340٫85 دولار مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوع. كانت الاسعار تراجعت 1٫4 في المئة الاسبوع الماضي في أكبر انخفاض لها على مدى شهرين ونصف.

وارتفعت عقود الذهب الاميركية الاجلة 0٫9 في المئة الى 1341٫9 دولار للاوقية.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الاميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0٫3 في المئة الى 89٫600. وزاد المؤشر حوالي 0٫9 في المئة الاسبوع الماضي مبتعدا عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات 88٫253 المسجل في 16 فبراير.

وصعدت الفضة 1٫1 في المئة في المعاملات الفورية الى 16٫72 دولار للاوقية.

وزاد البلاديوم 0٫8 في المئة الى 1054٫72 دولار للاوقية بعد أن لامس 1058٫40 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوياته منذ 31 يناير.

اليورو يقفز مع ترقب المتعاملين لتطورات كلمات رؤساء بنوك مركزية

لندن – رويترز: ارتفع اليورو امس مع تراجع الدولار بفعل العائد على السندات الاميركية لكن التعاملات كانت هادئة نسبيا قبيل كلمات لرؤساء بنوك مركزية وتطورات سياسية مهمة في كل من ألمانيا وايطاليا.

ومع انحسار تعافي الدولار التي بدأت بعدما هوت العملة الاميركية لادنى مستوى في ثلاث سنوات في 16 فبراير تمكنت العملة الاوروبية الموحدة من أن ترتفع 0٫3 في المئة وتقفز الى 1٫2328 دولار.

لكن اليورو ما زال منخفضا بمقدار سنتين عن المستويات المرتفعة التي بلغها في الاونة الاخيرة والتي تتجاوز 1٫25 دولار. وارتفعت العملة الاوروبية هذا العام نتيجة ضعف الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الاميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى 0٫2 في المئة الى 89٫685. وزاد المؤشر نحو 0٫9 في المئة الاسبوع الماضي وابتعد عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات بالقرب من 88٫25 الذي سجله في 16 فبراير.

وانخفض العائد على السندات الاميركية التي أجلها عشر سنوات قليلا امس في التعاملات الاسيوية الى 2٫866 في المئة مواصلا التراجع عن أعلى مستوى في أربع سنوات الذي بلغ 2٫957 في المئة يوم الاربعاء.

وهبط الدولار 0٫1 في المئة مقابل العملة اليابانية الى 106٫65 ين وبدد بعض المكاسب التي كان قد سجلها في وقت سابق في التعاملات الاسيوية.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0٫6 في المئة الى 1٫4047 دولار بينما زاد 0٫3 في المئة مقابل العملة الاوروبية الموحدة الى 87٫79 بنس لليورو.

أدنوك: ترسية 10٪ في امتياز نفطي بحري على انبكس

دبي – رويترز: قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” امس انها وقعت اتفاقا جديدا مدته 40 عاما مع انبكس تعطي بموجبه شركة النفط اليابانية حصة نسبتها عشرة في المئة في امتياز حقل زاكوم السفلي.

وقالت أدنوك في بيان ان انبكس: دفعت رسوم مشاركة قدرها 2٫2 مليار درهم “600 مليون دولار” في زاكوم السفلي. أضافت أن الشركة دفعت 920 مليون درهم لتمديد حصصها في امتياز سطح وأم الدلخ.

وأشارت أدنوك الى أنه تقرر تمديد حصص انبكس في امتياز سطح وأم الدلخ 25 عاما. وستحتفظ الشركة اليابانية بحصتها البالغة 40 في المئة في سطح وتزيد حصتها في أم الدلخ الى 40 في المئة من 12 في المئة.

سعر نفط عمان يرتفع إلى 64.49 دولار للبرميل

مسقط – كونا: ذكرت تقارير إخبارية ان سعر نفط سلطنة عمان تسليم شهر أبريل القادم ارتفع امس الى 64.49 دولار أميركي للبرميل.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن بورصة دبي للطاقة القول ان سعر نفط عمان شهد امس ارتفاعا قدره 1.22 دولار مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 63.27 دولار.

يذكر أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مارس المقبل بلغ 66.32 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 4.75 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الجاري.

وتنتج سلطنة عمان تنتج مليون برميل من النفط يوميا وهي غير عضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتحتسب السلطنة متوسط سعر النفط في موازنة 2018 على سعر 50 دولارا للبرميل.

تراجع التضخم السنوي في الجزائر إلى 2ر5٪ خلال يناير

الجزائر – رويترز: أظهرت بيانات رسمية امس تراجع التضخم السنوي بالجزائر في يناير الى 5٫2 في المئة من 5٫6 في المئة في الشهر السابق بفعل انخفاض أسعار بعض الخضروات.

ويحاول البلد تعزيز انتاج الغذاء المحلي والحد من الواردات في مسعى لتقليص الانفاق اثر انخفاض في ايرادات الطاقة المصدر الرئيسي لمالية الدولة.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0٫9 في المئة عن الشهر السابق في يناير وفقا للديوان الوطني للاحصائيات.

وانخفضت تكلفة الخضروات ثمانية في المئة بينما ارتفعت أسعار الجبن والفواكه المجففة 1٫4 في المئة واثنين في المئة على الترتيب.