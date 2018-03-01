مؤشرات عالمية

الدولار في أعلى مستوى منذ 6 أسابيع

لندن – رويترز:

صعد الدولار لاعلى مستوى في ستة أسابيع امس بدعم مما اعتُبر نبرة متفائلة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي جيروم باول بشأن الاقتصادي الأميركي مما عزز توقعات رفع سعر الفائدة الأميركية أربع مرات في العام الحالي.

وفي المقابل قلصت بيانات تضخم هزيلة في منطقة اليورو التوقعات بأن يخفض البنك المركزي الاوروبي حوافزه في العام الحالي مما دفع اليورو للتراجع لادنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار وأقل مستوى في ستة أشهر مقابل الين الياباني.

وأظهرت بيانات امس أن ازدهار قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو قد تباطأ أكثر في الشهر الماضي مما أضاف للمعنويات السلبية ودفع اليورو للانخفاض الى 1٫1٫21835 دولار.

وقفز مؤشر الدولار الى 90٫744 حيث ينبئ تفاؤل باول بشأن الاقتصاد في أول شهادة عامة له بعد توليه منصبه بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى اضافة الى ثلاث مرات تتوقعها السوق.

وانخفض اليورو مقابل الين الى 129٫86 ين وهو أدنى مستوى منذ مطلع سبتمبر وتراجع 5٫6 في المئة عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام والذي بلغه قبل شهر.

“فاو” أسعار الغذاء تراجعت 1٫1٪ خلال فبراير الماضي

روما – رويترز:

قالت منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة فاو امس ان أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير مقارنة بالشهر السابق حيث تفوق تأثير زيادة أسعار الحبوب الاساسية ومنتجات الالبان على انخفاض قيمة الزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الفاو لاسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة حبوب وزيوت نباتة ومنتجات ألبان ولحوم وسكر 170٫8 نقطة بارتفاع 1٫1 بالمئة مقارنة مع يناير.

وانخفضت أسعار الغذاء في الاسواق العالمية 2٫7 بالمئة مقارنة مع فبراير من العام الماضي.

وخرجت السلع الزراعية من مرحلة شديدة التقلب وقالت الفاو انها تتوقع أن تظل مستقرة على مدى العقد المقبل.

ورفعت الفاو تقديراتها لانتاج محصول الحبوب عالميا في 2017 بمقدار مليوني طن الى 2٫642 مليار طن وهو مستوى قياسي مرتفع.

وفي أول تقديرات 2018 بشأن انتاج القمح توقعت فاو أن يبلغ الانتاج 744 مليون طن. وقالت ان هذا سيتجاوز المتوسط لكنه سيكون ثاني انخفاض سنوي على التوالي.

استقرار البطالة في منطقة اليورو عند 8٫6٪

بروكسل – أ ف ب:

بقي معدل البطالة في منطقة اليورو في يناير على نسبة 8,6% وهو نفس المعدل المسجل في ديسمبر، ليكون بذلك في ادنى مستوياته منذ ديسمبر 2008، كما اعلن مكتب الاحصاء الاوروبي الخميس.

وهذا الرقم جاء متطابقا مع توقعات الخبراء الذين سالتهم شركة الخدمات المالية فاكتسيت عن آرائهم.

ويواصل معدل البطالة في منطقة اليورو التراجع منذ ان تدنى في سبتمبر 2016 عن العتبة الرمزية البالغة 10,0%.

وفي اوج ازمة الدين، بلغ معدل البطالة رقما قياسيا هو 12,1% في ابريل مايو يونيو 2013 في منطقة اليورو.

ومنذ ذلك الحين تحسن الوضع الاقتصادي ببطء لكن البطالة بقيت مرتفعة اكثر من المعدلات الوسطية التي كانت تسجل قبل الازمة المالية في 2007-2008 حين كانت تبلغ 7,5%.

ورغم التراجع المستمر، فان التفاوت لا يزال كبيرا بين الدول الـ19 الاعضاء في منطقة اليورو.

اليابان تطور ستراتيجية لمواكبة التحول إلى السيارات الكهربائية

طوكيو – د ب أ:

تعتزم اليابان تطوير أول ستراتيجية أساسية لها بشأن الجيل المقبل من السيارات، وذلك لمواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية امس أن مسؤولي وزارة الصناعة يسعون لصياغة الستراتيجية بحلول منتصف العام الحالي تقريبا . وسوف تمثل أساسا للسياسات الشاملة بشأن كل من السيارات الكهربائية والهجين التي تشحن بالكهرباء والتي تعمل بخلايا الوقود.

ويتوقع أن يشكل وزير الصناعة هيروشيجيه سيكو لجنة في أبريل لمناقشة الستراتيجية. وسوف يكون من بين أعضائها مسؤولون حكوميون وأكاديميون ومديرون تنفيذيون لشركات سيارات عملاقة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن اللجنة سوف تبحث التحديات المتعلقة بالسيارات الكهربائية مثل أسعارها والمسافة القادرة على قطعها. كما ستتطرق إلى البنية التحتية بما في ذلك محطات الشحن.